Chambave-Pertusio, l’arbitro se ne va e finisce in amichevole

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto sul campo del Chambave durante la sfida col Pertusio: la partita ha avuto un avvio regolare e, attorno all’ottavo minuto di gioco, gli ospiti sono andati in vantaggio grazie alla rete di Er-Rmaidi. Passati venticinque minuti di gioco circa, però, il direttore di gara, Karim Jon Bendjiar della sezione di Aosta, stanco delle lamentele dei giocatori delle due squadre, ha prima estratto il cartellino rosso all’indirizzo di diversi calciatori, per poi abbandonare il campo sospendendo la partita. Sul terreno di gioco sono rimasti ventidue giocatori increduli, mentre l’arbitro è rimasto per una trentina di minuti chiuso nel proprio spogliatoio assieme al designatore, uscendone infine senza lasciare alcun rapporto alle società. Di tutta risposta, Chambave e Pertusio, hanno colto l’occasione per organizzare una partitella dai toni amichevoli sul momento: l’amichevole è terminata col punteggio di 2-2 e, a fine gara, le due squadre hanno celebrato il momento immortalandolo con una bella foto.

