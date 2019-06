Coppa disciplina, Fossano bis in Eccellenza e Under 19

Eccola la Coppa disciplina. Oggi il Comitato ha pubblicato sul comunicato tutte le classifiche disciplinari dall’Eccellenza ai campionati provinciali del settore giovanile. Come recitato dal Comunicato 28 la Federazione prevedeva premi in attrezzatura sportiva alle migliori classificate per ogni categoria. L’unica squadra a fare doppietta è il Fossano, che oltre ai titoli di categoria, raddoppia la festa con le Coppe Disciplina in Eccellenza (11,10) e in Under 19 Regionale (7,50). Il record piemontese dilettantistico di Disciplina va al Vado (1,20) per l’Eccellenza Femminile e al Città di Cossato (2,20) nella categoria Under 15 provinciale.

Tra le altre vincitrici: Alpignano e Valduggia nel campionato di Promozione (9,75); Venaria in Prima Categoria (7,50); Cassano Calcio in Seconda (7,65); Crocetta in Terza Categoria (5,85); Boves MDG nell’Under 19 provinciale (4,95); Dall’under 17 all’UNder 14 regionale vincono Chieri (22,80), Pro Eureka (18,00), Savigliano (14,50) e Alpignano (4,40). Nei rispettivi campionati provinciali invece vince il San Giacomo in Under 17 (4,40), Cheraschese in Under 16 (6,40) e la Juventus nell’Under 14 provinciale.

Ancora da risolvere il famoso caso Atletico Torino che nella categoria Under 16 ha raggiunto i 109,10 punti. Toccherà al Comitato Regionale decidere se applicare la linea guida nazionale di esclusione per chiunque sfori i 100 punti disciplina o stare alla dicitura che prevede tale sanzione solo per le categorie piene.

