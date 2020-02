Coppa Eccellenza, stasera a Novarello la finale Chisola – Baveno

Comincerà alle 20:30 la finalissima di Coppa Eccellenza tra il Chisola di Nisticò e il Baveno di Molle. Una finale dal sapore di sorpresa dal momento che in campionato, tanto i vinovesi, quanto Salzano e compagni, stanno incontrando ognuno le proprie difficoltà.

Vuoi il turno di mercoledì, vuoi i riflettori, vuoi lo stimolo da dentro o fuori, fatto sta che in Coppa Baveno e Chisola sono riuscite a ribaltare ogni pronostico e le semifinali fanno da manifesto ad una finale da outsider. Dopo aver rimontato un 4-1 in casa della Ro.Ce., infatti, i lacuali sono riusciti nell’impresa di sgambettare anche quell’Hsl Derthona che sta lottando per il primo posto con il Saluzzo nel Girone B.

Epica anche la semifinale del Chisola, che dopo l’1-0 dell’andata firmato Fabio Gili, sono riusciti a ribaltare il Pinerolo in via del Castello.

Nonostante il penultimo posto in campionato, il Baveno conferma ancora una volta la tradizione di coppa. Già finalista due anni fa, dove i biancoblù si sono dovuti inchinare ad una Pro Dronero pigliatutto, anche quest’anno gli uomini di Molle hanno mostrato due atteggiamenti completamente differenti tra campionato e Coppa.

Il Chisola di Nisticò si trova in una posizione più tranquilla nel suo girone, a -5 dalla zona retrocessione. I cali di concentrazione, però, non mancano mai, problema che in Coppa non si è riscontrato. I vinovesi, infatti, hanno stupito un po’ tutti, mietendo nel percorso anche vittime illustri quali il già citato Pinerolo e il Pont Arnad.

Sarà una finale per chi sa sognare, per chi si emoziona nel vedere due squadre emergere dal nulla e arrivare fino all’atto conclusivo. Una di quelle partite in cui tutto può accadere e il risultato sembra in bilico dall’inizio alla fine. L’appuntamento è a Novarello, alle 20:30, ci sarà da divertirsi.

