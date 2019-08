Dove saremo: da Fossano per la Serie D al derby del Cenisia

Primo weekend di calcio giocato e noi torniamo, oltre che sui campi, col Dove Saremo. Dopo l’assaggio della Coppa Italia, la Serie D entra nel vivo con la prima giornata di campionato. La matricola Fossano affronta la corazzata Prato. Nei Dilettanti regionali invece è weekend di coppa. Dall’Eccellenza (dove Tosoni cerca test ufficiali per capire dove può arrivare la sua giovanissima armata), alla Prima categoria (derby casalese con Stay o Party-Pontestura), passando per la Promozione (subito scintille nel torinese).

Serie D • Fossano-Prato – Benedetto Bonfatti + Claudio Verretto (Foto)

Coppa Eccellenza • Pro Eureka-La Pianese – Giorgio Bimestre + Girolamo Cassarà (Foto)

Coppa Eccellenza • Atletico Torino-Chisola – Daniele Moccia

Coppa Promozione • Sanmauro-Settimo – Carlo Rea

Coppa Promozione • Barcanova-Lucento – Roberto Bucci

Coppa Promozione • Lascaris-Alpignano – Andrea Rosso

Coppa Promozione • Mirafiori-Pozzomaina – Stefano Savalli

Coppa Prima Categoria • Gassino SR-La Chivasso – Edoardo Bar

Coppa Prima Categoria • Collegno-Pianezza – Paolo Comba

Coppa Prima Categoria • Cenisia-Sporting Cenisia – Cataldo Bruno

Coppa Prima Categoria • Stay o Party-Junior Pontestura – Matilde Castagnone

Sulle giovanili invece comincia il Superoscar Under 19 alla Cbs e la Fair Play Cup di tutte le categorie.

Superoscar Under 19 • Flavio Dell’Erba

Fair Play Cup Under 19 • Edoardo Bar

Fair Play Cup Under 17 • Francesco Abbona

Fair Play Cup Under 16 • Irene Nicola

Fair Play Cup Under 15 • Giulia Manfredi

Fair Play Cup Under 14 • Alessandro Bianco

Scopri e scarica la nuova app di Sprint e Sport dal tuo store digitale! Clicca sui link qui sotto!