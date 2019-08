Volge al termine anche la seconda giornata della Fair Play Cup nella categoria Under 15. Nella prima gara pomeridiana sono scese in campo Borgaro e Vanchiglia. Sono stati i granata di Alessio Rapisarda a conquistare i tre punti grazie alla doppietta di Matteo Bonanno, arrivato dal Torino nel mercato estivo. Per i gialloblù ha accorciato le distanze Simone Garbin su assist di Alberto La Torre, ma al triplice fischio il risultato è fissato sull’1-2.

BORGARO-VANCHIGLIA 1-2

BORGARO (4-4-2): Maggio; Tricarico; La Torre; Porto (1′ st Salini), Scimone (1′ st Marchetti); Tataru (1′ st Motteran); Piscitelli; Gregorutti (1′ st Puttinati), Cireddu (10′ Rossin); Rognetta (1′ st Garbin), Guasti (14′ st Acampa). A disp: Franco, Tufanio. All. Simonetti; Dir: Guasti.

VANCHIGLIA (4-3-3): Oliveto; Rotella (5′ st Asad), Ceraj, Crisafulli, Eusebio (1′ st Maggio); Bonanno (15′ st Cantone), Russo (13′ st Bava), De Andreis (14′ st Gillia); Bolzon, Cesano (13′ st Cornetto), Abas.

RETI: 11′ e 13′ Bonanno (V); 14′ st Garbin (B). A disp: Pastore, Iannielli. All: Rapisarda; Dir: Ruso-Ceraj.

La classifica del GIRONE A al termine delle seconda giornata:

Vanchiglia 4

Cbs 1

Borgaro 0

Le protagoniste della seconda gara sono state Cheraschese e Rosta, che hanno disputato una gara dinamica e vivace. Nonostante le occasioni create da entrambe le squadre la gara non si è sbloccata ed è terminata sullo 0-0.

CHERASCHESE-ROSTA 0-0

CHERASCHESE (4-3-1-2): Cabutto; Cavallero, Vacchetta (Rinaldi L.), Calcopietro, Calleri; Matija, D’apice, Colombano; Rinaldi M; Tarditi, Viglietta. A disp: Rossi, Carrero, Campolattano, Mischiati. All. Roldan; Dir: Rinaldi.

ROSTA (4-3-3): Caglia (1′ st Lorenzonetto); Costantino, Turi, Benedetto, La Russa (10′ st Latini); Cimino, Musso (1’st Crivat), Marotta; Fregnan, Icardi, Natale. A disp: Pavin, Bonello. All. Crispo, Dir: Lorenzonetto-La Russa

La classifica del GIRONE B al termine delle seconda giornata:

Lucento 3

Cheraschese 1

Rosta 1