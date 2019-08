Prima giornata della Fair Play Cup Under 19, torneo che si disputa sul campo del Lucento in corso Lombardia 107. Nella gara inaugurale il Volpiano di Raffaele Lapiccirella supera 1-0 il Rivoli allenato da Maurizio Tonus: ai biancoblù serve una magia del 2000 Agostino Quaresima, subentrato nella ripresa per aggiudicarsi i tre punti: pallonetto dalla trequarti per scavalcare Militaru. Nella seconda gara la Rivarolese di Giuseppe Giannettino mette paura all’Alpignano, passando in vantaggio nel primo tempo con Aris Visentin, uno dei quattro 2003 in campo tra le fila granata insieme al portiere Gianluca Tucciarello, Valerio Faletto e Alessandro Ottino. Nel finale paga la sostituzione operata dal nuovo tecnico biancazzurro Michele Ricco, dentro il bomber Roberto Bassignani che inchioda la Rivarolese sull’1-1. Nel finale anche una clamorosa traversa colpita dai granata con Visentin su assist dell’ottimo Faletto. Nella terza e ultima gara (gare da 30 minuti a tempo), i padroni di casa del Lucento allenati da Alessandro Pierro battono 3-0 il Pozzomaina (squadra “subentrata” alla rinunciante Chisola): decide una magica tripletta di Gerardo “Jerry” Di Leo.

Questa sera la seconda giornata:

19:00 Volpiano-Alpignano

20:00 Pozzomaina-Rivarolese

21:00 Lucento-Rivoli

