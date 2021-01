FC Mirafiori Under 17, i 2004 gialloblù in campo due volte a settimana per 75 minuti

In campo per il secondo allenamento settimanale, questo pomeriggio in via Geymonat a Torino, l'FC Mirafiori Under 17, sempre rispettando le dovute precauzioni in materia distanziamento. «Sì - spiega il tecnico gialloblù Maurizio Manganiello, reduce da una stagione con i 2006 secondo gruppo dell'Alpignano -, ci alleniamo due volte [...]