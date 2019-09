Trionfa il Ciriè nella finale Grande Slam 2004, battendo 3-0 i padroni di casa del KL Pertusa, risultato che però è diventato più rotondo solo negli ultimi minuti, quando i ragazzi di Ferruccio Caretto avevano dato tutto alla ricerca del pareggio. Tra le fila gialloverdi assenti per la squalifica rimediata in semifinale Momo Toumi e Alessandro Di Nanni, Caretto però non rinuncia al tridente. Il Ciriè di Stefano Peretto passa in vantaggio al 16′ con un contropiede a dir poco fulmineo, con il KL Pertusa in attacco un rilancio lungo di Marrocco diventa un assist per Massimo Merlin che si fa 40 metri palla al piede in velocità supersonica, si presenta davanti a Ippolito e lo trafigge con un tocco basso. Il KL Pertusa non riesce a costruire palle gol e il cronometro intanto scorre. Il raddoppio di Nicolò Casale arriva a un minuto dalla fine, il numero 10 del Ciriè tira da casa sua, dietro il cerchio di centrocampo sorprendendo Fassio fuori dai pali. A chiudere i giochi Malik Wachira su assist di un devastante Marco Migliorini.

Il tabellino della finale Grande Slam 2004

KL PERTUSA-CIRIE’ 0-3

RETI: 16′ Merlin (C), 29′ st Casale (C), 34′ st Wachira (C).

KL PERTUSA (4-3-3): Ippolito 6 (1′ st Fassio 6), Ferrante 6, Dogliotti 6 (4′ st Lauria 6), Musko 6.5, Padula 6, Solustri 6, Mollo 6 (30′ st Moccia 6), Di Lisio 6 (7′ st Ulinici 6.5), Masabia 6, Awad 6, Rizzo 6 (23′ st Lo Parco 6). A disp. Serpentino. All. Caretto 6. Dir. Di Nanni.

CIRIÈ (4-2-3-1): Cuzzi 6, Marrocco 6.5, Traina 6.5 (31′ st Rocchietti 6), Lorenzato 7, Infede Simone 6.5, Giacometti 7, Affinito 7 (29′ st Meta 6), Pallaria 7 (15′ st Germanà 6.5), Merlin 7.5 (19′ st Wachira 7), Casale 7.5, Serrapica 7 (1′ st Migliorini 8). A disp. Candusso, Bertetto, Infede Fabio, Sanua. All. Peretto 7.5. Dir. Traina, Zarra, Affinito.

ARBITRO: Trimarchi di Nichelino 6.

AMMONITI: 28′ st Musko (K).

