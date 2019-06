Gozzano, è mancato il patron Alberto Allesina

Dagli anni ’80 aveva sposato il rossoblù e negli ultimi anni ha guidato tutta Gozzano verso il sogno del professionismo con la promozione dall’Eccellenza alla Serie D nella stagione 2014-2015 (stagione condita anche dalla Coppa di Categoria) e dalla Serie D alla Serie C nel 2017-2018. Nelle scorse ore, dopo aver iscritto il suo Gozzano alla Serie C pochi giorni fa, si è spento a 77 anni Alberto Allesina, storico imprenditore nel settore della rubinetteria. La redazione di Sprint e Sport si unisce al cordoglio del Gozzano e si stringe attorno alla famiglia e alla società per cui ha sempre dato tutto.