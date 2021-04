HSL Derthona-Arconatese Serie D: i Leoni sfruttano i regali oroblù, 3-0 e scontro diretto in ghiaccio

Tre punti pesanti, anzi pesantissimi. In casa Derthona arriva un 3-0 importante contro l’Arconatese, in uno scontro diretto per evitare la zona playout che, di fatto, non è mai stato in discussione. I Leoni dominano per buona parte della partita e a differenza degli oroblù non commettono errori: le [...]