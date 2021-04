Imperia-Fossano Serie D: basta un piccolo Di Salvatore e i liguri vanno giù

“Checcos’è l’amor? È la Ramona che entra in campo” cantava Vinicio Capossela. Per la banda di Viassi però l’amor ha la casacca numero 18 e il ciuffo ribelle di Gabriele Di Salvatore che, subentrato dalla panchina, salta sulle montagne russe del Ciccione e ribalta l’Imperia come un calzino, per [...]