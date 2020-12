Ivrea Under 15: Vallorco da podio? L’allenatore Giovanni Tarro ci crede

La voglia di ritornare in campo è sempre maggiore e cresce ogni giorno di più. Non scalpitano solo i ragazzi, ma anche allenatori e collaboratori fremono per poter tornare di nuovo a fare tra le cose che più amano in assoluto: giocare a calcio. Alla guida dei Giovanissimi Provinciali [...]