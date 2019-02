Intesità, ritmo e bel gioco tra un dinamico Union BussolenoBruzolo e il catenaccio dell’Avigliana. Padroni di casa arrembanti, in vantaggio con il sempre presente Aldi, bravo a insaccare al volo in rete dopo appena 3’. Ospiti bravissimi a reagire subito e al primo affondo in area di Baldissera, atterrato [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.