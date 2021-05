Lucento-Borgaro Eccellenza: Zunino micidiale, Tindo imperiale, primi tre punti per Cacciatore

Una battaglia sportiva vera e propria. Forse serviva proprio questo per far trovare i primi tre punti al Borgaro di Giuseppe Cacciatore, che oltre alla vittoria trova anche i primi gol su azione del campionato. Una rete per tempo firmate da Zunino e Tindo, protagonisti di un’ottima prestazione, bastano a rendere vano il rigore segnato da Radin negli ultimi minuti. Il Lucento ci ha provato fino alla fine ma ha dovuto nuovamente alzare bandiera bianca di fronte ad un avversario forse più convinto dei propri mezzi. Le occasioni per agguantare almeno il pareggio i rossoblù le hanno avute, ma è mancata quella cattiveria che in questa categoria fa la differenza, come sottolinea Maione a fine gara. Il gruppo di Maione dovrà fare di tutto per rialzare la testa nel prossimo scontro con la Dufour Varallo, mentre il Borgaro si rilancia in attesa dal recupero (da vedere se si giocherà) mercoledì con il RG Ticino e dalla sfida con l’Oleggio la prossima domenica.

Zunino punisce. I padroni di casa, ancora scottati dal pareggio in casa dell’Oleggio, provano subito a mettere in difficoltà il Borgaro con un offensivo 4-2-3-1, con Sbriccoli e Salerno schierati larghi, rispettivamente a sinistra il primo e a destra il secondo, ad appoggiare Gai e Epifani che hanno il compito di dialogare là davanti. Il Borgaro risponde con il classico 4-3-3, con Gerbaudo e Gilio che si cambiano spesso di posizione in cabina di regia e Tindo che ha invece più libertá di dare una mano in fase offensiva al tridente formato da Molfetta, Orofino e Zunino. Nonostante le intenzioni di giocarsela a viso aperto del Lucento, sin dai primi minuti è però la manovra ospite a dimostrarsi più fluida, con Racioppi e soprattutto Di Nunno che faticano a stare dietro al movimento continuo del trittico di centrocampo gialloblù. Al 13’ è proprio Di Nunno a perdere un brutto pallone in fase di impostazione, lasciando una prateria a disposizione di Zunino che, approfittando di un intelligente movimento a portare via un difensore di Tindo, punta la porta e trafigge Comisso con un diagonale letale dal limite dell’area. Il vantaggio ospite non è un caso: il gruppo di Cacciatore è ottimamente messo in campo, diretto da Gerbaudo e Gilio in regia e supportato dalle precise coperture di Lamantia in difesa. I padroni di casa provano a pungere, ma i tentativi di farsi spazio di Epifani, racioppi e Gai vengono puntualmente respinti dalla retroguardia del Borgaro, che deve anche fare a meno di Alasia dopo sedici minuti a causa di un infortunio. Al suo posto Cacciatore butta nella mischia Pavia, che con Lamantia va a formare una giovane ma affidabile coppia di centrali. A tenere a galla il Lucento ci pensa Comisso, bravissimo in uscita bassa al 25′ su iniziativa personale di Orofino. Il primo tempo termina così 1-0, ma si percepisce già che il Lucento tornerà dagli spogliatoi più agguerrito che mai.

Linfa Licciardino. Maione decide di sostituire un fumoso Sbriccoli per piazzare davanti il classe 2003 Licciardino, e la scelta si rivela particolarmente azzeccata. Il centravanti in prestito dal Chieri porta grinta ma soprattutto fisicità all’attacco rossoblù, e i risultati si vedono subito. Al 3′ è proprio Licciardino a firmare la prima occasione dei suoi, scaldando i guantoni di un attentissimo Cecconello su assist di Salerno. Anche Epifani e Salerno sembrano beneficiare dell’ingresso di Licciardino, che attira su di sè le attenzioni dei centrali gialloblù e crea spazi in cui i compagni provano ad infilarsi con più insistenza rispetto alla prima frazione. Al 16′ la pressione dei padroni di casa potrebbe portare al pareggio, ma la rete di Racioppi viene annullata per un fallo su Cecconello, sempre preciso ed attento sui palloni alti. Nel momento forse di maggior pressione del Lucento però, come spesso accade, è il Borgaro a raddoppiare: al 24′ altra palla persa dai rossoblù, Tindo recupera e serve Zunino, il quale gli restituisce il pallone permettendogli di siglare la rete dello 0-2. Brutto colpo per il Lucento, che ha speso tanto nei minuti precedenti alla ricerca del pareggio ma si ritrova invece ad inseguire il doppio svantaggio. Maione si gioca il tutto per tutto: dentro Onjefu e Mazzara, in aggiunta a Ferlazzo e Shtjefni entrati poco prima, per provare in qualche modo almeno a pareggiare. Il gol della speranza arriva al 43′: Pavia stende Ferlazzo in area di rigore, dal dischetto va Radin che non sbaglia e accorcia le distanze. Le speranze del Lucento, vive come non mai, si spengono però nell’ultima azione della partita, quando il destino vuole che il triplice fischio arrivi su un’uscita alta di Cecconello, che stringe tra le mani il pallone della vittoria e della sua rivincita personale nei confronti del Lucento.

IL TABELLINO

LUCENTO-BORGARO 1-2

RETI (0-2, 1-2): 13′ Zunino (B), 24′ st Tindo (B), 43′ st rig. Radin (L).

LUCENTO (4-2-3-1): Comisso 6.5, Pili 6.5, Borin 6, Di Nunno 5 (39′ st Onjefu sv), Radin 6.5, Fiolo 5.5, Salerno 6.5 (34′ st Mazzara sv), Racioppi 6.5, Sbriccoli 5.5 (1′ st Licciardino 7), Gai 6 (27′ st Shtjefni 6), Epifani 6 (20′ st Ferlazzo 6.5). A disp. Sacchetto, Edalili, Ciliberti, Pace. All. Maione 6.

BORGARO (4-3-3): Cecconello 7, Leanza 6.5 (17′ st Beretta 6), Benassi L. 7, Gerbaudo 6.5 (34′ st Mosca sv), Alasia 6 (16′ Pavia 6), Lamantia 7, Gilio 7, Tindo 7.5, Molfetta 6 (22′ st Gerardi M. 6), Zunino 7.5, Orofino 6.5 (30′ st Bernard 6). A disp. Novallet, Gerardi S., Sarao, Zullo. All. Cacciatore 7.

ARBITRO: Tinetti di Ivrea 5.5.

COLLABORATORI: Rapelli di Nichelino e De Giulio di Nichelino.

AMMONITI: 18′ st Racioppi (L), 36′ st Radin (L), 43′ st Pavia[02] (B), 45′ st Mosca (B), 49′ st Borin (L).

NOTE: Calci d’angolo 5-6.

LE PAGELLE

a cura di Domenico Avallone

LUCENTO

Comisso 6.5 Grandissimo salvataggio su Orofino nel primo tempo, sui due gol del Borgaro in diagonale non può arrivarci.

Pili 6.5 Si propone e crossa in avvio di partita, poi deve badare alle avanzate di Zunino ben supportato da Leanza.

Borin 6 Bravissimo a lanciare Ferlazzo nell’azione del rigore, fatica un po’ a contenere Orofino dal suo lato.

Di Nunno 5 L’errore che porta al primo gol del Borgaro indirizza la partita e ne condiziona la prestazione, sbaglia anche qualche altro appoggio.

39′ st Onjefu sv Nell’assalto finale dà peso all’attacco del Lucento.

Radin 6.5 Con due gol nelle ultime due giornate, entrambi su rigore, è il capocannoniere del Lucento, costruisce da dietro con i suoi lanci.

Fiolo 5.5 Entrate fin troppo decise, soprattutto su Molfetta, ci scappa anche qualche colpo “proibito”.

Salerno 6.5 Unico mancino del Lucento in campo, ben contenuto da Benassi nel primo tempo, molto meglio nella ripresa iniziata subito con delle belle invenzioni.

34′ st Mazzara sv Pochi minuti per lui, sui calci piazzati in attacco si posiziona al limite dell’area cercando una respinta corta da sfruttare.

Racioppi 6.5 Fra i migliori del Lucento per dinamicità e intensità, qualcosa la sbaglia pure lui, ma corre e combatte fino all’ultimo secondo.

Sbriccoli 5.5 Non brillantissimo soprattutto su qualche aggancio, si sacrifica in copertura, colpisce anche un palo di testa ma a gioco fermo.

1′ st Licciardino 7 Il più giovane in campo, entra con la grinta di un leone, chiamando Cecconello a una gran parata sulla sua conclusione.

Gai 6 Luci e ombre, manca quel guizzo in più che lui ha nelle corde e che può fare la differenza.

27′ st Shtjefni 6 Piedi buoni, lo si vede dai calci piazzati buttati in the box nei minuti finali.

Epifani 6 Fa la guerra con i centrali del Borgaro quando gioca da prima punta, qualche spunto più interessante quando viene dirottato a esterno d’attacco sulla sinistra.

20′ st Ferlazzo 6.5 Velocissimo, va a prendersi il rigore che riaccende le speranze del Lucento.

All. Maione 6 A questo Lucento manca ancora la prima vittoria e il primo gol su azione del campionato, la squadra patisce l’assenza di pedine importanti come ad esempio Concilio, il gruppo è giovane e può solo crescere.

BORGARO

Cecconello 7 Bravo nella gestione delle palle alte nel finale arrembante del Lucento, ottima parata su Licciardino, si concede anche un dribbling su Epifani nel primo tempo.

Leanza 6.5 Tiene bene Sbriccoli e si propone spesso in sovrapposizione a Zunino, fa anche un paio di chiusure immolandosi sulle conclusioni lucentine.

17′ st Beretta 6 Si piazza al centro dell’attacco per tenere alta la squadra.

Benassi L. 7 Ottima prestazione sull’esterno basso a supporto di Orofino, sforna cross e contiene il dirimpettaio di turno. Con l’uscita di Gerbaudo indossa anche la fascia di capitano.

Gerbaudo 6.5 Bene anche lui nella doppia fase, quando il Lucento attacca aiuta i due centrali, da vero capitano non si risparmia mai.

34′ st Mosca sv Infoltisce la mediana nei minuti finali.

Alasia 6 Out per infortunio, nessun rischio nei 15 minuti in cui è in campo.

16′ Pavia 6 Entra a freddo pronto e concentrato, dialoga bene con Lamantia, coprendo parecchie falle, cade nella trappola di Ferlazzo, più veloce di lui, nell’azione del rigore.

Lamantia 7 Perfetto in marcatura su Epifani nel primo tempo, altrettanto bravo a impostare da dietro e a farsi valere nel gioco aereo, tra i migliori in campo.

Gilio 7 Prestazione di spessore, prima da vertice basso davanti alla difesa, successivamente da terzino destro con l’uscita di Leanza.

Tindo 7.5 Supporta alla grande il tridente gialloblù, creando spazi con i suoi movimenti senza palla. Pericoloso quando va al tiro, realizza il gol del raddoppio dopo aver intercettato uno dei tanti palloni della sua partita.

Molfetta 6 Maltrattato dai marcatori lucentini, Nic incassa colpi su colpi senza dire una parola, svolgendo anche bene il ruolo di perno centrale nel tridente di Cacciatore.

22′ st Gerardi M. 6 Altro ex dal dente avvelenato, si piazza sull’out sinistro d’attacco che è il suo habitat naturale, mette in difficoltà Borin quando arriva in velocità fino alla linea di fondo.

Zunino 7.5 Sinistro micidiale, il gol è tutto suo, arpiona il pallone di Di Nunno e sfrutta il movimento di Tindo a fargli spazio per colpire Comisso con una rasoiata imprendibile. Serve anche l’assist del raddoppio.

Orofino 6.5 Quando si accende sono dolori per il Lucento, gioca praticamente sul vertice sinistro dell’area di rigore, va più volte vicino al gol.

30′ st Bernard 6 Fiato e dinamicità al servizio del centrocampo nel momento clou della partita.

All. Cacciatore 7 Il tridente con i piedi invertiti funziona, così come il centrocampo in cui Gerbaudo, Tindo e Gilio riescono a far bene entrambe le fasi scambiandosi anche la posizione. Prima vittoria in campionato e primi due gol su azione manovrata.

ARBITRO: Tinetti di Ivrea 5.5 Ok la direzione all’inglese, ma un paio di cartellini gialli nel primo tempo sarebbero stati utili per mantenere gli animi più distesi: troppe le botte, alcune gratuite, subite da alcuni giocatori (chiedere a Molfetta). La partita così gli rischia di sfuggire di mano, ma vede comunque bene sul rigore fischiato al Lucento.

LE INTERVISTE



Soddisfazione in casa gialloblù, ma Giuseppe Cacciatore, allenatore del Borgaro, ci tiene a tenere alta l’attenzione dei suoi nonostante la vittoria: «Sono sicuramente soddisfatto del risultato, soprattutto per il fatto che finalmente siamo riusciti a conquistare i primi tre punti stagionali. La soddisfazione è ancora più grande se pensiamo a tutti i problemi che abbiamo avuto per poterci allenare a casa nostra. Dobbiamo però essere più attenti in partite del genere, perchè se avessimo subito il pareggio negli ultimi minuti avremmo letteralmente buttato via punti più che meritati; quando giochiamo un primo tempo non possiamo finire i primi 45 minuti in vantaggio di un solo gol».

Tanta delusione invece in casa Lucento, con i rossoblù ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Così Gianfranco Maione, tecnico dei rossoblù, a fine gara: «Al di là del risultato, sono molto deluso soprattutto dall’atteggiamento che abbiamo avuto nell’arco dei 90 minuti. Già il campionato è duro, se poi ci mettiamo del nostro diventa impossibile fare bella figura. Abbiamo regalato due gol e non abbiamo poi dimostrato voglia, carattere e qualità che mi aspettavo di vedere. Se uno dei pochissimi a metterci grinta e voglia è un 2003 (Licciardino) dobbiamo farci qualche domanda. Metti insieme tutto ciò e il risultato è questo: ci hanno letteralmente sverniciati».

Chiudiamo con la favola del giorno, ovvero quella di uno degli ex di turno, ovvero Gianpiero Cecconello, che si prende la sua rivincita nei confronti del Lucento dopo le vicissitudini vissute due anni: «Era importante per noi ricominciare bene, dato che nelle prime due partite non abbiamo giocato benissimo contro Aygreville e Borgovercelli. Il nostro campionato inizia adesso, puntando al sogno che ci siamo tutti messi in testa all’inizio di questo pseudo campionato. Sono molto contento della mia prestazione, soprattutto rispetto a quella con il Borgovercelli, è sempre stimolante aiutare i miei compagni il più possibile. Il portiere vede tutto da dietro e può dare delle indicazioni utili alla squadra. Anche solo un’uscita in mischia al 90’, anzi al 96’ per tenere la palla e rifiatare è sempre importante».

LA FOTOGALLERY DI GIROLAMO CASSARÀ