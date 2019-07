Mantegari Borgaro, accordo ufficiale e primi movimenti

Era nell’aria da mesi, ma il matrimonio Mantegari Borgaro è ora ufficiale. Il tecnico ex Atletico Torino ha cominciato a valutare la rosa insieme al Ds Domenico Cicciù traendo prime conferme e bilanci. Ai saluti di Rinaldi e Lovato (verso la prima squadra della Nolese), Andrea Mantegari (accompagnato dal vice Paolo Cattelani) risponde con il riscatto di Tabone dal Chisola e di Mameli dal Venaria. Il rapporto col Toro si conferma con il rinnovo del prestito di Catania e il rientro alla base di Fimognari, che sarà valutato in ritiro. Dovrebbero arrivare anche i fratelli Gerardi dal Lucento (Stefano più vicino di Matteo in virtù del 108). Mentre Serra si avvia verso una Serie D in Liguria, tra i pali dovrebbe arrivare Marco Palladino dal Caselle.

