Continua la campagna di rinforzo estiva per la Mathi Lanzese. È ufficiale infatti l’arrivo dalla Pro Eureka di Riccardo Longo (2001), centrocampista, impegnato nella scorsa stagione con gli Under 19.

L’obiettivo della società di Lanzo è chiaro, dopo la grande campagna di rinforzamento di questa estate, ovvero andare il più avanti possibile in Coppa Italia e fare bene nel campionato di Prima Categoria e raggiungere, entro il 2021 la Promozione. Perché proprio il 2021? Il 2021 è l’anno in cui cadrà il centenario della fondazione del club, e il sogno sarebbe coronare al meglio la storia del club, raggiungendo la categoria superiore della Promozione, categoria in cui, per tradizione e storia gli arancio di Lanzo si sentono più a loro agio.

