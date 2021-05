Monregale-Atletico Carrù Magliano Under 15: nessuna esclusione di colpi, l’amichevole finisce con otto gol

L’impagabile sensazione di poter calpestare il rettangolo verde, mentre il sudore cola dalla fronte e i muscoli si fanno sempre più duri. Sensazioni sicuramente provate dai giocatori della Monregale e dall’Atletico Carrù Magliano, che si sono sfidati in amichevole a Vicoforte, senza risparmiarsi nemmeno un colpo: nonostante la differenza di categoria (i Galletti giocano nel campionato Regionale, mentre i carruccesi in quello Provinciale) non si sono notate grosse disparità in mezzo al campo, tant’è che la sfida è finita con un rocambolesco 4-4. Assoluto protagonista è stato Sidney Assamoua, centravanti della Monregale in grande spolvero con una quadripletta, ma hanno voluto dire la loro anche Elgi Miftari e Marco Xhani, autori di una doppietta a testa. Un’amichevole sicuramente non banale e sentita da entrambe le parti.

Randazzo-Assamoua: asse collaudato. Le due compagini scendono in campo con svariate defezioni e soprattutto con due moduli speculari: entrambe adottano il 4-2-3-1, ma le filosofie applicate sono ben diverse, perché se da un lato i monregalesi si sono dimostrati più propensi al palleggio e alla ricerca della verticalizzazione veloce, dall’altra i carruccesi si sono rivelati più attendisti e maggiormente dediti all’occupazione degli spazi, ferendo in particolar modo in contropiede. Nonostante la suddetta differenza di categoria, è proprio la formazione ospite ad andare in vantaggio per prima: al 14′ l’Atletico Carrù Magliano recupera palla e riparte con Miftari dalla destra, che dopo aver vista rallentata la sua azione personale, riesce infine a ribadire in rete il pallone, sbloccando in tal modo il risultato. C’è pochissimo tempo però per gioire, dato che dopo nemmeno sessanta secondi Assamoua incomincia a scatenarsi: ritrovatosi a tu per tu con l’estremo difensore, non sbaglia e rimette in pareggio la partita. Il centravanti apre quindi le danze, che si concluderanno con un poker personale nel giro di un quarto d’ora: a distanzi di due minuti dal primo gol, Assamoua viene servito da Randazzo (oggi molto bravo ad agire fra le linee e a dispensare palloni per i compagni), si accentra e batte il portiere, portando così la Monregale in vantaggio per la prima volta in questa partita. Al 26′ l’attaccante si ripete, sempre su suggerimento di Randazzo, andando a sfidare Musso Gabriele a spedendo il pallone in fondo alla porta, prendendo in anticipo tutta la difesa avversaria. 240” dopo, il solito Randazzo lancia l’inarrestabile Assamoua, che insacca alle spalle del portiere con un elegantissimo tocco sotto.

Il poker sembra avere messo in ghiaccio la partita, ma c’è ancora un secondo tempo da giocare.

Monregale crolla, la riprende il Carrù. Dopo un breve intervallo utile a dissetarsi, le due squadre scendono in campo adoperando tutti i cambi a disposizione: l’intento dei due tecnici è ovviamente di testare e dare minutaggio a tutti, ma senza stravolgere le filosofie di gioco. La Monregale, però, dà i primi segni di squilibrio quando dopo soli cinque minuti subisce la rete del 4-2: l’Atletico effettua una delle sue solite e preparate ripartenze dalla corsia di sinistra (fino a quel momento meno utilizzata, per favorire invece gli esterni sulla fascia opposta) e riesce ad accorciare le distanze con Miftari, che sigla quindi la sua doppietta personale. All’11’ è invece uno svarione difensivo a opera di Curti a favorire il gol carruccese: il terzino sinistro sbaglia l’appoggio nella propria trequarti, regalando di fatto palla a Xhani, che si avventa verso la porta e batte Morello. 4-3 dunque, a dimostrazione di come la lucidità dei padroni di casa sia nettamente calata rispetto alla prima frazione di gioco, mentre gli ospiti hanno messo in campo il fattore “garra” per cercare di riagganciare il risultato. La rimonta viene infatti realizzata al 26′, quando il Carrù dà vita a un contropiede di pregevole fattura in seguito a un calcio di punizione monregalese nella propria metà campo; con circa tre tocchi i carruccesi si portano nei pressi dell’area di rigore avversaria, Xhani riceva palla e conclude verso la porta: a nulla vale l’intervento di Morello, perché il pallone capitombola in fondo alla rete e regala il tanto sperato pareggio per la formazione in tenuta rossa. I ragazzi di Filippi sono in tilt e rischiano ancora di subire la beffa finale al 29′, quando l’Atletico Carrù Magliano costruisce egregiamente sulla corsia di destra e il tocco delicato del finalizzatore termina a lato di un soffio.

«Sul piano fisico ci siamo allenati poco però è stata una partita che ha dato dei punti di riferimento importanti, contro una buona squadra che non molla mai – afferma nel post-partita il tecnico dei Galletti Claudio Filippi – È stato un buon test dopo la sospensione; sono ottimista e non vedo l’ora di ricominciare con i ragazzi ad agosto per partecipare a una stagione all’insegna della normalità».

IL TABELLINO

MONREGALE-ATLETICO CARRÙ MAGLIANO 4-4

RETI (0-1, 4-1, 4-4): 14′ Miftari (C), 15′ Assamoua (M), 17′ Assamoua (M), 26′ Assamoua (M), 30′ Assamoua (M), 5′ st Miftari (C), 11′ st Xhani (C), 26′ st Xhani (C).

MONREGALE (4-2-3-1): Morello, Curti, Manuello, Aimone, Bessone, Cardone, Lorenzi, Randazzo, Biejrami, Viglietti, Assamoua. A disposizione: Sevega, Nzunzi. All. Filippi.

ATLETICO CARRÙ MAGLIANO (4-2-3-1): Musso G., Manfredi, Beccaria, Bracco, Salomone , Dalmasso, Musso D., Xhani, Mauro, Giraffa, Miftari. A disposizione: Rossi, Drogant, Dotta, Demichelis, Boetti. All. Rovere.