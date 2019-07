Novese, per l’allenatore tre candidati

Rebus allenatore in casa Novese. Luca Lolaico, dopo quattro anni trascorsi alla guida della Gaviese, sembrava essere il tecnico designato per allenare la neo promossa in Prima Categoria. Dopo essersi accordato nei primi giorni di giugno con la società biancazzurra è arrivata la notizia dell’inaspettato addio prima dell’inizio della nuova stagione. Addio che ha colto alla sprovvista il presidente Arturo Frattoni, il quale si è voluto esprimere sulla questione.

LE SUE PAROLE – «Luca va ad allenare il primo anno di allievi di una società professionistica di cui non posso ancora fare il nome. Non c’è stato nessun attrito tra la società e l’allenatore. Se il treno di una squadra professionistica chiama è normale e lecito chiedere se si può cambiare programma. Per noi c’è un problema di tempistica ma dal punto di vista della scelta fatta del tecnico non abbiamo nulla da dire».

L’allenatore per la Novese non può però essere un problema e Frattoni, nonostante l’addio a sorpresa, si è subito mosso sul mercato per trovare un allenatore. Il presidente ha dichiarato di non aver ancora trovato un’accordo ma di essere in contatto con tre diversi allenatori: Fabio Visca, Maurizio Vennarucci (Ovadese) e Mattia Greco (Valenzana).

