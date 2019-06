Petruzzelli saluta e ringrazia il Fossano

«Il Fossano Calcio comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con Gianluca Petruzzelli. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli augura un futuro professionale ricco di soddisfazioni»: la notizia era già nell’aria, in giornata è arrivata anche l’ufficialità della separazione tra la società cuneese e l’allenatore che quest’anno ha guidato l’Under 19.

Petruzzelli era arrivato in blues la scorsa estate e ha condotto i campioni regionali a uno storico double: secondo titolo messo in bacheca e una figura comunque molto positiva nelle fasi nazionali, concluse scorsa settimana con l’eliminazione per mano della Varesina. «È stata una stagione estremamente positiva, si è arrivati a vincere il titolo per due anni consecutivi – le parole del tecnico – In generale si è fatto molto bene, anche se c’è ancora un po’ di amaro in bocca perché nelle due partite contro la Varesina non meritavamo due sconfitte. Soprattutto nella gara di ritorno, una partita aperta fino a 13′ dalla fine, in cui le occasioni migliori sono state le nostre».

La collaborazione con la prima squadra ha ancora una volta dato i suoi frutti, soprattutto nelle fasi finali, ma Petruzzelli ci tiene a dare merito alla strepitosa cavalcata compiuta con un gruppo giovane: «Abbiamo fatto un girone di ritorno con 5-6 2002 in campo, Bosia, Bertoglio, Gallo, Cavallera e a turno Gerbaudo o Galliano, con in più Di Salvatore, che è un 2003. Siamo stati bravi nel testa a testa con la Cbs e a vincere con una squadra molto giovane».

Il tecnico, nel cui futuro dovrebbe esserci il ritorno al calcio femminile sulla panchina del Torino, conclude con i ringraziamenti: «Ringrazio il Fossano per quest’annata, da Bessone a Viassi a Panero. Ringrazio tutti i giocatori, sia quelli della Juniores che quelli della prima squadra. In particolare un grazie e un grosso in bocca lupo a Gasco e Lanfranco, che hanno subito infortuni molto seri».

