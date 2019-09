Finisce a reti bianche l’incontro tra Felizzano e Monferrato, al termine di novanta minuti dove complice un gran caldo si è visto un buon primo tempo e un netto calo d’intensità nella seconda frazione. Lo 0-0 finale esprime in pieno la parità dei valori espressi sul campo. La partita tarda a decollare e la prima occasione degna di nota arriva al 20′, quando Bonsignore calcia dal limite di poco alto sulla traversa. Il Felizzano risponde dopo qualche minuto, rendendosi pericoloso al 25′: gran discesa di Camara che va sul fondo e mette per Gai, il quale spizza di testa tra le braccia del portiere. Al 30′ Rossini prova a impensierire Turco, calciando a fil di palo dopo un bel dribbling. Sempre Rossini al 33′ serve Bellio, che conclude debole e centrale. La palla gol più nitida capita al 40′ sui piedi di Bonsignore, il quale devia da due passi a lato una conclusione di Vescovi. Nella ripresa il primo squillo è ancora di Bonsignore, che al 9′ colpisce di sinistro il palo a portiere battuto. Il Felizzano batte un colpo al 16′ con Camara, che al termine di un bell’uno due nello stretto lascia partire un destro teso che costringe agli straordinari Pasino. Dopo una fase centrale di stallo con diversi cambi il finale regala ancora occasioni da entrambe le parti: prima al 37′ con il palo di testa di Peluso dagli sviluppi di corner, e nuovamente con il subentrato Pavese al 40′ con un bel destro a giro. Al 42′ Camara lanciato da Cella si presenta stanco in area e calcia debolmente fuori di poco. Nei minuti di recupero è ancora Pavese dal limite a concludere insidiosamente dopo un doppio dribbling nello stretto.

IL TABELLINO DI FELIZZANO MONFERRATO PRIMA CATEGORIA

FELIZZANO – MONFERRATO 0-0

FELIZZANO (4-4-2): Turco 6, Polisi 7, Calabrese 6 (43′ st Atzeni sv), Verone 6.5, Cresta 6, Camara 6.5, Manzone 6 (39′ st Albertini sv), Paonessa 6, Aloi 5.5 (32′ st Olivieri sv), Cancro 6.5, Gai 5 (24′ st Cella sv). A disp. Aseglio, Morando, Vincenti, Lucchini. All. Moretto 6.

MONFERRATO (4-3-1-2): Pasino 6, Conte 6, Zuzzè 6.5, Cappellini 6 (34′ st Reggio sv), Peluso 6.5, Silvestri 6, Bonsignore 6 (30′ st Hereni sv), Bellio 6, Vescovi 6.5 (30′ st Pezzotta sv), Rossini 6 (20′ st Pavese 6.5), Padovano 7 (41′ st Bocchio sv). A disp. Mazzucco, Mazzoglio, Baldasso, Jauch. All. Barile.

AMMONITI: 42′ Cappellini (M), 22′ st Cancro (F), 24′ st Calabrese (F), 29′ st Zuzzè (F).

ARBITRO: Stella di Collegno 6.5 Dirige con personalità e fa sempre la scelta giusta.

LE PAGELLE DI FELIZZANO MONFERRATO PRIMA CATEGORIA

FELIZZANO (4-4-2)

All. Moretto 6 Fa il possibile con gli uomini a disposizione e conquista un punto sudato.

Turco 6 Sempre puntuale nelle uscite.

Polsi 7 Quantità e qualità in entrambe le fasi.

Calabresi 6 Spinta e ripiegamento a sinistra.

Verone 6.5 Baluardo difensivo insuperabile.

Cresta 6 Giocate d’esperienza e chiusure d’anticipo.

Camara 6.5 Esplosività e corsa a tutto campo.

Manzone 6 Qualche buona giocata e tanto sacrificio.

Pavonessa 6 Spunti interessanti e molti palloni giocati.

Aloi 5.5 Si muove molto, ma spesso è fuori dal gioco.

Cancro 6.5 Fa due ruoli e da tutto quel che ha.

Gai 5 Attaccante obbligato, fuori ruolo e impalpabile.

MONFERRATO (4-3-1-2)

All. Barile 6 Nel complesso una buona gara, ma i suoi avrebbe potuto concretizzare le numerose occasioni del primo tempo.

Pasino 6 Sicuro tra i pali e bravo a coordinare i suoi.

Conte 6 Tante sgroppate e buone coperture.

Zuzzè 6.5 Gioca di gran mestiere e fa valere l’esperienza.

Cappellini 6 Compitino difensivo senza sbavature.

Peluso 6.5 Buona lettura di gioco e lanci a impostare.

Silvestri 6 Filtro davanti alla difesa e buona interdizione.

Bonsignore 6 Sempre presente nelle azioni offensive.

Bello 6 Spezza il gioco e sa ripartire palla al piede.

Vescovi 6.5 Disputa una buona gara da vero attaccante.

Rossini 6 Giocate eleganti ed efficaci. 20′ st Pavese 6.5 Entra bene e si rende pericoloso.

Padovano 7 Dribbling reiterati a scardinare la difesa.

