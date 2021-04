Pro Dronero, il punto del DS Maisa: «Squadra in crescita, il 9 maggio ad Alba una grande sfida»

La boccata di ossigeno arriva al momento giusto per i Draghi di Antonio Caridi, che dopo il successo in extremis ottenuto in casa contro il Centallo hanno racimolato un pareggio contro il Corneliano Roero e una sonora sconfitta per mano dell’Asti. Il turno di riposo servirà appunto alla Pro [...]