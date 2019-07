Pro Eureka, Alessio Billia è il nuovo allenatore dell’Under 19

Si è fatto attendere, ma il nome è arrivato. È Alessio Billia il nuovo allenatore della Pro Eureka Under 19. Dopo settimane di toto nomi, ieri sera a Settimo è stato ufficializzato il tecnico ex Baldissero e Barcanova (Juniores). «Ho chiesto a Tosoni di verificare dei profili che sposassero il progetto tecnico – commenta il Dg Pasquale Romagnino – Personalmente conosco solo che è un ex giocatore della Pro Eureka, ma avremo tempo».

Tosoni affida dunque a Billia il testimone lasciato da Davin e Bordin (tornato nelle giovanili il primo, anno di stop per il secondo) col quale lavorerà a stretto contatto nell’ottica di un gruppo compatto. A rinsaldare ciò anche il preparatore in comune Mohamed Maher.

