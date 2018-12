Raduno Under 17 al Barracuda, caldissimo Sbriccoli, perla di Pesce

Secondo appuntamento settimanale per la Rappresentativa Under 17 Piemonte e Valle d’Aosta, in scena questo pomeriggio in via Dandolo, campo del Barracuda. Il selezionatore Claudio Frasca ha fatto svolgere ai convocati la partitella divisa in tre sessioni da 20 minuti, provando sia la difesa a tre che la linea a quattro. Grande protagonista nei primi minuti Simone Sbriccoli, attaccante della Cbs, in rete prima su azione partita dal compagno di squadra Riccardo Forneris e assist di prima di Thomas Fimognari e poi con un pallonetto a “bicicletta” superando Luca Amoruso. Il gol della formazione in pettorina gialla è di Luca Pesce del Lascaris, sinistro (non il suo piede) forte e velenoso da posizione decentrata sulla trequarti destra a scavalcare Alessandro Storace. Particolarmente positiva la prova di Fabio Laforge, difensore centrale del Vanchiglia (è piaciuto anche a Frasca), che ha giocato tutti i minuti così come Alberto Cocozza e Samuele Colucci del Gassino, Simone Zotti della Pro Eureka e Sebastiano Terribile del Chieri. «Con quello che abbiamo visto finora – spiega Frasca a fine raduno -, possiamo avere un centrocampo fortissimo, tante soluzioni da valutare in attacco e in difesa, per i portieri ne abbiamo 4-5 su cui puntare. Bella annata, sono contento di non dormire la notte… ».

GIALLI-ARANCIONI 1-2

RETI (2-0, 2-1): 5’ Sbriccoli (A), 11’ Sbriccoli (A), 6’ st Pesce (G).

PRIMO TEMPO

GIALLI (4-3-3): Amoruso; Baima, Giay, Zotti Faletto; Cocozza, Muratore, Picatto; Terribile, Pesce, Morone.

ARANCIONI (4-4-2): Storace; Forneris, Laforge, Scimé, Lontrato; Granata, Colucci, Segretario, Patroncini; Sbriccoli, Fimognari.

SECONDO TEMPO

GIALLI (3-5-2): Amoruso (10’ Rizzato); Giay, Zotti, Minosse; Corcione, Cocozza, Muratore, Morone, Terribile; Pesce, Molfetta.

ARANCIONI (4-3-3): Storace (10’ Zangari); Forneris, Laforge, Callegher, Lontrato; Colucci, Segretario, Moriello; Rauseo, Fimognari, Rossi.

TERZO TEMPO

GIALLI (4-3-3): Rizzato; Baima, Zotti, Minosse, Faletto; Picatto, Cocozza, Corcione; Pesce (7’ Morone), Molfetta, Terribile.

ARANCIONI (3-4-3): Zangari; Callegher, Laforge, Scimé; Rauseo, Colucci, Moriello, Patroncini; Rossi, Granata, Sbriccoli.

FOTOSERVIZIO GIROLAMO CASSARA’