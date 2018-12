Rapp Under 15, i convocati per il San Giorgio

Nuovo raduno della Rappresentativa Regionale Under 15. Giorgio Tonino ha diramato le nuove convocazioni per il raduno di martedì 18 al San Giorgio Torino (Via Nitti 2, Torino). Il ritrovo è fissato per le 14.30.

Ecco i convocati:

Alpignano: Gabriele Rizzo.

Bra: Matteo Preka, Loris Sansone.

Bsr Grugliasco: Samuele Romanin.

Chieri: Francesco Belloccio, Paolo Iosif, Daniele Maniscalco.

Chisola: Lorenzo Lancellotti, Klaiver Mema, Lorenzo Viano.

Gassino SR: Davide Fedele, Simone Giannini.

Ivrea 1905: Alessandro Peretti, Fabio Pipicella, Riccardo Genestrone.

Lascaris: Francesco Carastro, Alessandro Giordanino, Luca Sottil.

Lucento: Gabriele Sapone, Matteo Siniscalchi.

Mirafiori: Silvio Mirisola, Samuel Vaccaro.

Pinerolo: Alessandro Ciliberto, Jordi Fenech, Andrea Margaglione.

Grand Paradis: Daniel D’Angelo.

Vanchiglia: Matteo Antonaci, Giuseppe Calabrese, Cristian Latorraca.

Venaria: Daniele Cesarano, Marisio Ibrahimi, Stefano Pavanello.

Volpiano: Stefano Cavalla, Samuele Giordano, Riccardo Monticone.

Nota di servizio: I calciatori interessati dovranno portare con loro la Carta di identità, la tessera sanitaria, gli indumenti da gioco (sarà fornita solo la pettorina ) e una copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità ai sensi delle normative vigenti, senza il quale non sarà possibile prendere parte all’attività del raduno .

