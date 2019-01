Regionali Under 14: Bellotto presenta Città di Cossato-Chieri

C’è in palio il secondo posto in classifica nel big match degli Under 14 di domenica tra Città di Cossato e Chieri. Solo un punto separa le due squadre e, mentre Città di Cossato tenterà il sorpasso,il Chieri cercherà di allungare sulle inseguitrici, portando a +4 il distacco dal terzo posto, sperando di agganciare momentaneamente il Borgomanero. Sfida nella sfida quella tra i due bomber Mattia Romeo (Città di Cossato), già a quota 19 gol stagionali, e Matteo D’Avolio (Chieri), che lo insegue con 18 centri.

Davide Bellotto (tecnico Chieri): «Città di Cossato è una squadra forte e sul loro campo possono esprimere il proprio gioco. Non dimentichiamoci che arrivano da una vittoria, avendo segnato 5 reti allo Sparta Novara. In settimana ci siamo preparati bene, sceglierò i titolari anche in base alle caratteristiche fisiche, sperando che il campo sia in condizioni ottimali e che non influisca sul nostro gioco. Sarà una partita aperta a tutti i risultati, entrambe le squadre giocheranno per la vittoria; noi andremo lì per fare il nostro gioco e per ottenere i tre punti. Non preparerò la partita con rifiniture particolari, non penso sia necessario con i ragazzi di quest’età, anche perché l’importante non è la classifica ma far crescere il gruppo».

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Hai visto la nuova sezione dedicata alle statistiche individuali? Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.