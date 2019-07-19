Ripescaggi e iscrizioni, ecco le graduatorie

Ripescaggi, appena pubblicate le graduatorie. Ecco anche la lista delle squadre già ammesse dopo il parere positivo della Commissione del Comitato Regionale e quelle che, tra le aventi diritto, sono state respinte, con termine ultimo di ammissione mercoledì 24 luglio alle 18:00.
Under 19
1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
2. ALICESE ORIZZONTI
3. ALPIGNANO
4. AREA CALCIO ALBA ROERO
5. ARONA CALCIO
6. AYGREVILLE CALCIO
7. BSR GRUGLIASCO
8. CANELLI SDS 1922
9. CASTELLAZZO B.DA
10. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
11. CENISIA
12. CHERASCHESE 1904
13. CHISOLA CALCIO
14. CITTA DI COSSATO
15. COLLEGNO PARADISO
16. CRESCENTINESE
17. GIOVANILE CENTALLO 2006
18. IVREA BANCHETTE
19. JUVENTUS DOMO
20. L.G. TRINO
21. LA BIELLESE
22. LASCARIS
23. LUCENTO
24. MIRAFIORI A.S.D.
25. MONREGALE CALCIO
26. OLMO
27. OVADESE SILVANESE
28. PANCALIERICASTAGNOLE
29. PEDONA BORGO S.D.
30. PINEROLO
31. POLISPORTIVA GARINO
32. PRO EUREKA
33. QUINCINETTO TAVAGNASCO
34. RIVAROLESE
35. ROMENTINESE E CERANO
36. SALUZZO
37. SANMAURO
38. SANTOSTEFANESE
39. V.D.A. CHARVENSOD
40. VANCHIGLIA 1915
41. VENARIA REALE
42. VOLPIANO
La Commissione ha espresso parere negativo su due società, che hanno tempo (termine perentorio) fino a mercoledì 24 luglio alle 18:00 per mettersi in regola sull’iscrizione.
1. BORGOVERCELLI 2. RIVOLI CALCIO
Under 17
1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
2. ACCADEMIA VERBANIA CALCIO
3. ACQUI F.C. SSDARL
4. ALICESE ORIZZONTI
5. ALPIGNANO
6. AREA CALCIO ALBA ROERO
7. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
8. ASTI
9. BACIGALUPO
10. BORGARO NOBIS 1965
11. BORGOSESIA CALCIO
12. CALCIO CHIERI 1955
13. CALCIO NOVESE
14. CARIGNANO
15. CASALE A.S.D.
16. CASTELLAZZO B.DA
17. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
18. CENISIA
19. CHERASCHESE 1904
20. CHISOLA CALCIO
21. CITTA DI BAVENO 1908
22. CITTA DI COSSATO
23. COLLEGNO PARADISO
24. FOSSANO
25. GASSINOSANRAFFAELE
26. GIOVANILE CENTALLO 2006
27. JUVENTUS DOMO
28. LA BIELLESE
29. LASCARIS
30. LUCENTO
31. MIRAFIORI A.S.D.
32. MONREGALE CALCIO
33. OLMO
34. PECETTO
35. PINEROLO
36. POLISPORTIVA GARINO
37. POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
38. PRO EUREKA
39. QUINCINETTO TAVAGNASCO
40. SAN GIACOMO CHIERI
41. SPARTA NOVARA
42. V.D.A. CHARVENSOD
43. VANCHIGLIA 1915
44. VENARIA REALE
45. VOLPIANO
GRADUATORIE PER I RIPESCAGGI
1. CIT TURIN 88
2. BARCANOVA CALCIO 61
3. IVREA CALCIO 59
4. BSR GRUGLIASCO 59
5. ROSTA CALCIO 58
6. CIRIE’ CALCIO 51
7. IVREA BANCHETTE 51
8. BORGOVERCELLI 47
9. POL. BRUINESE 43
10. NICHELINO HESPERIA 43
11. ROMENTINESE E CERANO 41
12. SAVIGLIANO CALCIO 40
13. STRAMBINESE 31
14. CASELLE CALCIO 30
15. CALCIO SETTIMO 27
16. ARQUATESE VALLI BORBERA 24
17. KL PERTUSA 23
18. REAL ORIONE VALLETTE 23
19. SALUZZO 22
20. C.S.F. CARMAGNOLA 22
21. PSG 19
22. POL. MONTATESE 19
23. CRESCENTINESE 17
24. L.G. TRINO 14
Under 15
1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
2. ACCADEMIA VERBANIA CALCIO
3. ACQUI F.C. SSDARL
4. ALPIGNANO
5. AREA CALCIO ALBA ROERO
6. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
7. BACIGALUPO
8. BSR GRUGLIASCO
9. CALCIO CHIERI 1955
10. CALCIO NOVESE
11. CASALE A.S.D.
12. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
13. CHERASCHESE 1904
14. CHISOLA CALCIO
15. CIRIE CALCIO
16. CIT TURIN LDE
17. CITTA DI BAVENO 1908
18. CITTA DI COSSATO
19. FOSSANO CALCIO
20. GASSINOSANRAFFAELE
21. GIOVANILE CENTALLO 2006
22. IVREA BANCHETTE
23. LA BIELLESE
24. LASCARIS
25. LUCENTO
26. MIRAFIORI A.S.D.
27. MONREGALE
28. MOREVILLA
29. NICHELINO HESPERIA
30. PEDONA BORGO S.D.
31. PINEROLO
32. PISCINESERIVA 1964
33. PRO EUREKA
34. ROSTA CALCIO
35. S.G.DERTHONA
36. SAN GIACOMO CHIERI
37. SPARTA NOVARA
38. VANCHIGLIA 1915
39. VDA CHARVENSOD
40. VENARIA REALE
41. VOLPIANO
La Commissione ha espresso parere negativo su tre società, che hanno tempo (termine perentorio) fino a mercoledì 24 luglio alle 18:00 per mettersi in regola sull’iscrizione.
1. BORGOVERCELLI; 2. IVREA CALCIO; 3. MERCADANTE
GRADUATORIA RIPESCAGGI
1. QUINCINETTO TAVAGNASCO 74
2. OLMO 68
3. BORGARO NOBIS 63
4. SAVIGLIANO CALCIO 60
5. AYGREVILLE 54
6. BORGOSESIA 48
7. JUVENTUS DOMO 48
8. CENISIA 46
9. COLLEGNO PARADISO 40
10. CASELLE CALCIO 30
11. CALCIO SETTIMO 27
12. VALLE ELVO OCCHIEPPESE 25
13. S. FRANCESCO 25
14. KL PERTUSA 23
15. POZZOLESE 23
16. SALUZZO 22
17. C.S.F. CARMAGNOLA 22
18. PSG 19
19. CRESCENTINESE 17
20. L.G. TRINO 14
Under 16
1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
2. ACQUI F.C. SSDARL
3. ALPIGNANO
4. AREA CALCIO ALBA ROERO
5. ARQUATESE VALLI BORBERA
6. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
7. ASTI
8. BORGARO NOBIS 1965
9. BORGOSESIA CALCIO
10. CALCIO CHIERI 1955
11. CALCIO NOVESE
12. CALCIO SETTIMO
13. CANELLI SDS 1922
14. CASALE A.S.D.
15. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
16. CHERASCHESE 1904
17. CHISOLA CALCIO
18. CITTA DI BAVENO 1908
19. CRESCENTINESE
20. CUMIANA CALCIO REAL
21. FOSSANO CALCIO
22. GASSINOSANRAFFAELE
23. GIOVANILE CENTALLO 2006
24. L.G. TRINO
25. LA BIELLESE
26. LASCARIS
27. LUCENTO
28. MIRAFIORI A.S.D.
29. MONREGALE CALCIO
30. OLMO
31. PINEROLO
32. POLISPORTIVA BRUINESE
33. POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
34. PRO EUREKA
35. PSG SSDARL
36. ROMENTINESE E CERANO
37. ROSTA CALCIO
38. S.G.DERTHONA
39. SAVIGLIANO CALCIO FC SC
40. SPARTA NOVARA
41. V.D.A. CHARVENSOD
42. VANCHIGLIA 1915
43. VENARIA REALE
44. VOLPIANO
La Commissione ha espresso parere negativo su una società, che ha tempo (termine perentorio) fino a mercoledì 24 luglio alle 18:00 per mettersi in regola sull’iscrizione.
1. IVREA CALCIO
GRADUATORIE RIPESCAGGI
1. AYGREVILLE 84
2. BACIGALUPO 69
3. CIT TURIN 68
4. CITTA DI COSSATO 61
5. BSR GRUGLIASCO 59
6. QUINCINETTO TAVAGNASCO 54
7. MOREVILLA 52
8. SAN GIACOMO CHIERI 51
9. GIAVENO COAZZE 49
10. ACCADEMIA VERBANIA 43
11. NICHELINO HESPERIA 43
12. JUVENTUS DOMO 38
13. BOYS CALCIO 37
14. POLISPORTIVA GARINO 34
15. IVREA BANCHETTE 31
16. POL. GRAND PARADIS 30
17. CASELLE CALCIO 30
18. BORGOVERCELLI 27
19. VALLE ELVO OCCHIEPPESE 25
20. S. FRANCESCO 25
21. SALUZZO 22
22. VILLASTELLONE CARIGNANO 21
23. POL. MONTATESE 19
Under 14
1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
2. ACCADEMIA REAL TORINO
3. ALPIGNANO
4. AREA CALCIO ALBA ROERO
5. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
6. ASTI
7. ATLETICO TORINO SSD AR.L.
8. AYGREVILLE CALCIO
9. BORGARO NOBIS 1965
10. BSR GRUGLIASCO
11. CALCIO CHIERI 1955
12. CALCIO NOVESE
13. CASALE A.S.D.
14. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
15. CHERASCHESE 1904
16. CHISOLA CALCIO
17. CIRIE’ CALCIO
18. CITTA DI COSSATO
19. CRESCENTINESE
20. GASSINOSANRAFFAELE
21. GIOVANILE CENTALLO 2006
22. LA BIELLESE
23. LASCARIS
24. LUCENTO
25. MIRAFIORI A.S.D.
26. MONREGALE CALCIO
27. MOREVILLA
28. NICHELINO HESPERIA
29. PEDONA BORGO S.D.
30. PIANEZZA
31. PINEROLO
32. PRO EUREKA
33. ROSTA CALCIO
34. S.G.DERTHONA
35. SPARTA NOVARA
36. VALLE ELVO OCCHIEPPESE
37. VANCHIGLIA 1915
38. VENARIA REALE
39. VOLPIANO
La Commissione ha espresso parere negativo su quattro società, che hanno tempo (termine perentorio) fino a mercoledì 24 luglio alle 18:00 per mettersi in regola sull’iscrizione.
1. ACADEMY NOVARA 2. BARCANOVA 3. IVREA CALCIO 4. RIVOLI CALCIO
GRADUATORIE RIPSCAGGI
1. CITTA’ DI BAVENO 90
2. POZZOMAINA 78
3. ACQUI FC 75
4. FOSSANO CALCIO 71
5. OLMO 68
6. CIT TURIN 68
7. V.D.A. CHARVENSOD 65
8. BACIGALUPO 64
9. POL. BRUINESE 63
10. QUINCINETTO TAVAGNASCO 54
11. JUVENTUS DOMO 48
12. CALCIO SETTIMO 47
13. COLLEGNO PARADISO 40
14. CENISIA 46
15. ACCADEMIA VERBANIA 43
16. SAVIGLIANO CALCIO 40
17. L.G. TRINO 34
18. IVREA BANCHETTE 31
19. KL PERTUSA 23
20. SALUZZO 22
21. C.S.F. CARMAGNOLA 22
SPRINT E SPORT LO TROVI OGNI LUNEDI IN EDICOLA O SULLO STORE DIGITALE