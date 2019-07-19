    Ripescaggi e iscrizioni, ecco le graduatorie

    Da Domenico Avallone -
    782
    Ripescaggi
    Ripescaggi: Emanuel Mendez, centrale dell'Aygreville 2005, ripescata

    Ripescaggi, appena pubblicate le graduatorie. Ecco anche la lista delle squadre già ammesse dopo il parere positivo della Commissione del Comitato Regionale e quelle che, tra le aventi diritto, sono state respinte, con termine ultimo di ammissione mercoledì 24 luglio alle 18:00.

    Under 19

    1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
    2. ALICESE ORIZZONTI
    3. ALPIGNANO
    4. AREA CALCIO ALBA ROERO
    5. ARONA CALCIO
    6. AYGREVILLE CALCIO
    7. BSR GRUGLIASCO
    8. CANELLI SDS 1922
    9. CASTELLAZZO B.DA
    10. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
    11. CENISIA
    12. CHERASCHESE 1904
    13. CHISOLA CALCIO
    14. CITTA DI COSSATO
    15. COLLEGNO PARADISO
    16. CRESCENTINESE
    17. GIOVANILE CENTALLO 2006
    18. IVREA BANCHETTE
    19. JUVENTUS DOMO
    20. L.G. TRINO
    21. LA BIELLESE
    22. LASCARIS
    23. LUCENTO
    24. MIRAFIORI A.S.D.
    25. MONREGALE CALCIO
    26. OLMO
    27. OVADESE SILVANESE
    28. PANCALIERICASTAGNOLE
    29. PEDONA BORGO S.D.
    30. PINEROLO
    31. POLISPORTIVA GARINO
    32. PRO EUREKA
    33. QUINCINETTO TAVAGNASCO
    34. RIVAROLESE
    35. ROMENTINESE E CERANO
    36. SALUZZO
    37. SANMAURO
    38. SANTOSTEFANESE
    39. V.D.A. CHARVENSOD
    40. VANCHIGLIA 1915
    41. VENARIA REALE
    42. VOLPIANO

    La Commissione ha espresso parere negativo su due società, che hanno tempo (termine perentorio) fino a mercoledì 24 luglio alle 18:00 per mettersi in regola sull’iscrizione.

    1. BORGOVERCELLI 2. RIVOLI CALCIO

    Under 17

    1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
    2. ACCADEMIA VERBANIA CALCIO
    3. ACQUI F.C. SSDARL
    4. ALICESE ORIZZONTI
    5. ALPIGNANO
    6. AREA CALCIO ALBA ROERO
    7. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
    8. ASTI
    9. BACIGALUPO
    10. BORGARO NOBIS 1965
    11. BORGOSESIA CALCIO
    12. CALCIO CHIERI 1955
    13. CALCIO NOVESE
    14. CARIGNANO
    15. CASALE A.S.D.
    16. CASTELLAZZO B.DA
    17. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
    18. CENISIA
    19. CHERASCHESE 1904
    20. CHISOLA CALCIO
    21. CITTA DI BAVENO 1908
    22. CITTA DI COSSATO
    23. COLLEGNO PARADISO
    24. FOSSANO
    25. GASSINOSANRAFFAELE
    26. GIOVANILE CENTALLO 2006
    27. JUVENTUS DOMO
    28. LA BIELLESE
    29. LASCARIS
    30. LUCENTO
    31. MIRAFIORI A.S.D.
    32. MONREGALE CALCIO
    33. OLMO
    34. PECETTO
    35. PINEROLO
    36. POLISPORTIVA GARINO
    37. POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
    38. PRO EUREKA
    39. QUINCINETTO TAVAGNASCO
    40. SAN GIACOMO CHIERI
    41. SPARTA NOVARA
    42. V.D.A. CHARVENSOD
    43. VANCHIGLIA 1915
    44. VENARIA REALE
    45. VOLPIANO

    GRADUATORIE PER I RIPESCAGGI

    1. CIT TURIN 88
    2. BARCANOVA CALCIO 61
    3. IVREA CALCIO 59
    4. BSR GRUGLIASCO 59
    5. ROSTA CALCIO 58
    6. CIRIE’ CALCIO 51
    7. IVREA BANCHETTE 51
    8. BORGOVERCELLI 47
    9. POL. BRUINESE 43
    10. NICHELINO HESPERIA 43
    11. ROMENTINESE E CERANO 41
    12. SAVIGLIANO CALCIO 40
    13. STRAMBINESE 31
    14. CASELLE CALCIO 30
    15. CALCIO SETTIMO 27
    16. ARQUATESE VALLI BORBERA 24
    17. KL PERTUSA 23
    18. REAL ORIONE VALLETTE 23
    19. SALUZZO 22
    20. C.S.F. CARMAGNOLA 22
    21. PSG 19
    22. POL. MONTATESE 19
    23. CRESCENTINESE 17
    24. L.G. TRINO 14

    Under 15

    1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
    2. ACCADEMIA VERBANIA CALCIO
    3. ACQUI F.C. SSDARL
    4. ALPIGNANO
    5. AREA CALCIO ALBA ROERO
    6. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
    7. BACIGALUPO
    8. BSR GRUGLIASCO
    9. CALCIO CHIERI 1955
    10. CALCIO NOVESE
    11. CASALE A.S.D.
    12. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
    13. CHERASCHESE 1904
    14. CHISOLA CALCIO
    15. CIRIE CALCIO
    16. CIT TURIN LDE
    17. CITTA DI BAVENO 1908
    18. CITTA DI COSSATO
    19. FOSSANO CALCIO
    20. GASSINOSANRAFFAELE
    21. GIOVANILE CENTALLO 2006
    22. IVREA BANCHETTE
    23. LA BIELLESE
    24. LASCARIS
    25. LUCENTO
    26. MIRAFIORI A.S.D.
    27. MONREGALE
    28. MOREVILLA
    29. NICHELINO HESPERIA
    30. PEDONA BORGO S.D.
    31. PINEROLO
    32. PISCINESERIVA 1964
    33. PRO EUREKA
    34. ROSTA CALCIO
    35. S.G.DERTHONA
    36. SAN GIACOMO CHIERI
    37. SPARTA NOVARA
    38. VANCHIGLIA 1915
    39. VDA CHARVENSOD
    40. VENARIA REALE
    41. VOLPIANO

    La Commissione ha espresso parere negativo su tre società, che hanno tempo (termine perentorio) fino a mercoledì 24 luglio alle 18:00 per mettersi in regola sull’iscrizione.

    1. BORGOVERCELLI; 2. IVREA CALCIO; 3. MERCADANTE

    GRADUATORIA RIPESCAGGI

    1. QUINCINETTO TAVAGNASCO 74
    2. OLMO 68
    3. BORGARO NOBIS 63
    4. SAVIGLIANO CALCIO 60
    5. AYGREVILLE 54
    6. BORGOSESIA 48
    7. JUVENTUS DOMO 48
    8. CENISIA 46
    9. COLLEGNO PARADISO 40
    10. CASELLE CALCIO 30
    11. CALCIO SETTIMO 27
    12. VALLE ELVO OCCHIEPPESE 25
    13. S. FRANCESCO 25
    14. KL PERTUSA 23
    15. POZZOLESE 23
    16. SALUZZO 22
    17. C.S.F. CARMAGNOLA 22
    18. PSG 19
    19. CRESCENTINESE 17
    20. L.G. TRINO 14

    Under 16

    1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
    2. ACQUI F.C. SSDARL
    3. ALPIGNANO
    4. AREA CALCIO ALBA ROERO
    5. ARQUATESE VALLI BORBERA
    6. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
    7. ASTI
    8. BORGARO NOBIS 1965
    9. BORGOSESIA CALCIO
    10. CALCIO CHIERI 1955
    11. CALCIO NOVESE
    12. CALCIO SETTIMO
    13. CANELLI SDS 1922
    14. CASALE A.S.D.
    15. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
    16. CHERASCHESE 1904
    17. CHISOLA CALCIO
    18. CITTA DI BAVENO 1908
    19. CRESCENTINESE
    20. CUMIANA CALCIO REAL
    21. FOSSANO CALCIO
    22. GASSINOSANRAFFAELE
    23. GIOVANILE CENTALLO 2006
    24. L.G. TRINO
    25. LA BIELLESE
    26. LASCARIS
    27. LUCENTO
    28. MIRAFIORI A.S.D.
    29. MONREGALE CALCIO
    30. OLMO
    31. PINEROLO
    32. POLISPORTIVA BRUINESE
    33. POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
    34. PRO EUREKA
    35. PSG SSDARL
    36. ROMENTINESE E CERANO
    37. ROSTA CALCIO
    38. S.G.DERTHONA
    39. SAVIGLIANO CALCIO FC SC
    40. SPARTA NOVARA
    41. V.D.A. CHARVENSOD
    42. VANCHIGLIA 1915
    43. VENARIA REALE
    44. VOLPIANO

    La Commissione ha espresso parere negativo su una società, che ha tempo (termine perentorio) fino a mercoledì 24 luglio alle 18:00 per mettersi in regola sull’iscrizione.

    1. IVREA CALCIO

    GRADUATORIE RIPESCAGGI

    1. AYGREVILLE 84
    2. BACIGALUPO 69
    3. CIT TURIN 68
    4. CITTA DI COSSATO 61
    5. BSR GRUGLIASCO 59
    6. QUINCINETTO TAVAGNASCO 54
    7. MOREVILLA 52
    8. SAN GIACOMO CHIERI 51
    9. GIAVENO COAZZE 49
    10. ACCADEMIA VERBANIA 43
    11. NICHELINO HESPERIA 43
    12. JUVENTUS DOMO 38
    13. BOYS CALCIO 37
    14. POLISPORTIVA GARINO 34
    15. IVREA BANCHETTE 31
    16. POL. GRAND PARADIS 30
    17. CASELLE CALCIO 30
    18. BORGOVERCELLI 27
    19. VALLE ELVO OCCHIEPPESE 25
    20. S. FRANCESCO 25
    21. SALUZZO 22
    22. VILLASTELLONE CARIGNANO 21
    23. POL. MONTATESE 19

    Under 14

    1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
    2. ACCADEMIA REAL TORINO
    3. ALPIGNANO
    4. AREA CALCIO ALBA ROERO
    5. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
    6. ASTI
    7. ATLETICO TORINO SSD AR.L.
    8. AYGREVILLE CALCIO
    9. BORGARO NOBIS 1965
    10. BSR GRUGLIASCO
    11. CALCIO CHIERI 1955
    12. CALCIO NOVESE
    13. CASALE A.S.D.
    14. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
    15. CHERASCHESE 1904
    16. CHISOLA CALCIO
    17. CIRIE’ CALCIO
    18. CITTA DI COSSATO
    19. CRESCENTINESE
    20. GASSINOSANRAFFAELE
    21. GIOVANILE CENTALLO 2006
    22. LA BIELLESE
    23. LASCARIS
    24. LUCENTO
    25. MIRAFIORI A.S.D.
    26. MONREGALE CALCIO
    27. MOREVILLA
    28. NICHELINO HESPERIA
    29. PEDONA BORGO S.D.
    30. PIANEZZA
    31. PINEROLO
    32. PRO EUREKA
    33. ROSTA CALCIO
    34. S.G.DERTHONA
    35. SPARTA NOVARA
    36. VALLE ELVO OCCHIEPPESE
    37. VANCHIGLIA 1915
    38. VENARIA REALE
    39. VOLPIANO

    La Commissione ha espresso parere negativo su quattro società, che hanno tempo (termine perentorio) fino a mercoledì 24 luglio alle 18:00 per mettersi in regola sull’iscrizione.

    1. ACADEMY NOVARA 2. BARCANOVA 3. IVREA CALCIO 4. RIVOLI CALCIO

    GRADUATORIE RIPSCAGGI

    1. CITTA’ DI BAVENO 90
    2. POZZOMAINA 78
    3. ACQUI FC 75
    4. FOSSANO CALCIO 71
    5. OLMO 68
    6. CIT TURIN 68
    7. V.D.A. CHARVENSOD 65
    8. BACIGALUPO 64
    9. POL. BRUINESE 63
    10. QUINCINETTO TAVAGNASCO 54
    11. JUVENTUS DOMO 48
    12. CALCIO SETTIMO 47
    13. COLLEGNO PARADISO 40
    14. CENISIA 46
    15. ACCADEMIA VERBANIA 43
    16. SAVIGLIANO CALCIO 40
    17. L.G. TRINO 34
    18. IVREA BANCHETTE 31
    19. KL PERTUSA 23
    20. SALUZZO 22
    21. C.S.F. CARMAGNOLA 22

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