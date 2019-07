Ripescaggi Regionali e iscrizioni, le date

Ripescaggi Regionali, argomento caldissimo in questi ultimi giorni, molte società e addetti ai lavori sono in attesa di sapere quali saranno le squadre ripescate nelle categorie del settore giovanile. Ricordiamo che con l’allargamento degli organici da 48 a 56 squadre (che saranno divise in quattro gironi da 14), i posti a disposizione per completare le cinque categorie sono: 10 per l’Under 19; 10 per l’Under 17; 11 per l’Under 16; 11 per l’Under 15; 12 per l’Under 14.

Al momento la prima cosa che il Consiglio Regionale, che si riunirà venerdì 19 luglio, dovrà valutare sono le domande di iscrizione delle squadre che hanno diritto. Il termine delle iscrizioni è scaduto ieri, lunedì 15 luglio. Attenzione però, quello del 15 luglio è il termine ordinario e potrebbe essere concesso anche un termine perentorio. Vuol dire che, una volta che la Commissione avrà preso in esame tutte le domande di iscrizione, potrebbero essere concessi degli ulteriori giorni per perfezionare eventualmente la documentazione qualora manchi qualcosa o ci siano delle carte o dei requisiti da valutare più attentamente. Dunque, se tutte le domande sono complete si passerà subito al prossimo step: i ripescaggi Regionali. Nel caso venga dato un termine perentorio a una o più società, per i ripescaggi bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

È questa la prassi sempre seguita in materia di iscrizioni e ripescaggi: prima la Commissione deve avere il numero certo di squadre iscritte, sapere se ci sono ulteriori posti da colmare e finalmente dare il via alle operazioni di ripescaggio. Bisogna anche considerare che potrebbero esserci delle rinunce tra le squadre aventi diritto a partecipare ai campionati Regionali. In tal caso si andrebbero a creare altri posti liberi per le squadre che hanno fatto richiesta di ripescaggio.

Infine, per quanto riguarda la Under 19, come spiegato a pagina 19 sull’ultima edizione di Sprint e Sport, il comitato Regionale dovrà valutare quali saranno i criteri di ripescaggio che potrebbero essere diversi da quelli del settore giovanile.

