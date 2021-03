RR7, il nuovo bomber dell’Alessandria Under 14

Dopo un ottimo inizio di stagione, impreziosito da 5 gol in 3 presenze, Riccardo Ricciu si è fatto notare, a tal punto da essere chiamato dall’Alessandria per svolgere dei provini a Dicembre, e per poi essere preso a Gennaio dalla stessa squadra piemontese. Una buona parte del risultato ottenuto [...]