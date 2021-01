Salus, Mimmo Dellisanti: «E’ un campionato di rodaggio, voglio costruire un bel gruppo per la prossima stagione»

Reduce dalle recenti esperienze con il Pianezza e l'Olympic Collegno, Mimmo Dellisanti ha accettato la proposta di allenare in questa stagione il Salus in Terza Categoria nonostante un lungo passato in categorie più alte. «Mi trovo in una squadra storica di Torino, il Salus è una delle società con [...]