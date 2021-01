Saluzzo – HSL Derthona Serie D: Teti pararigori salva i Leoni, primo punto del 2021 per bianconeri e granata

Un punto per parte, a reti inviolate, come nell'ultimo match giocato in Eccellenza. Saluzzo e Derthona si dividono la posta in palio e smuovo la classifica, al termine di un match giocato a viso aperto che ha visto protagonista Francesco Teti, bravo a neutralizzare il rigore di Giacomo Gaboardi. Da [...]