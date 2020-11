Santhià, storia del glorioso club vercellese

Tra le società di cui abbiamo parlato su questo numero di Sprint e Sport in edicola da lunedì, c’è uno dei più prestigiosi club del vercellese: il Santhià.

La società granata, nata nel 1903, è una delle più antiche si tutta Italia e sicuramente tra le più longeve a livello dilettantistico. Tanti successi e tanti nomi illustri legati al Santhià che nel 2005 ha vinto il campionato di Promozione, nel 2010 è stato ripescato in Serie D e nel 2013 ha addirittura lottato per essere promosso in C2, arrivando fino alla fase dei Play Off.

Tutto questo e tanto altro sul Santhià a pagina 12 e 13 di questa edizione di Sprint e Sport che sarà in edicola al prezzo di copertina di 1 euro.

SCARICA LA NOSTRA APPLICAZIONE