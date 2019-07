Sbriccoli Chieri, comincia col botto il mercato 2002

Sbriccoli Chieri è il matrimonio più rumoroso, clamoroso ed eclatante di questo inizio di mercato 2002. Prima di lui anche Alessio Nania dal Lucento ha detto di sì al Ds Pino Perfetti e al mister Marco Pecorari per la Juniores Nazionale. Entrambi cominceranno la preparazione con la prima squadra a partire da lunedì agli ordini di Massimo Morgia e Davide Bellotto. Giurano fedeltà alla propria maglia Loris Mazzara (Lucento) e David Arkhaxiu (Chisola) che viene raggiunto da Alessio Leo (Bra). I giallorossi si rifanno con Jeremy Mariello (attaccante ex Atletico Torino) e Di Carlo (difensore ex Venaria).

