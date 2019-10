A distanza di una settimana dalla disputa delle gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Promozione, è nota la composizione degli ottavi che vedranno sempre un turno di andata e uno di ritorno. Il primo round andrà in scena mercoledì 6 novembre ore 20.30 mentre il secondo il 20 novembre sempre allo stesso orario.

Otto sfide divise in altrettanti gironi, dall’A all’H: il primo vedrà di fronte Omegna e Briga, due squadre che in campionato stazionano nelle zone alte di classifica; l’andata è in casa dei rossoneri mentre il ritorno è tra le mura amiche dei biancoblù. Le altre due squadre del girone A di Promozione ancora in corsa sono Sparta Novara e Città di Cossato, match già visto in campionato dove a trionfare sono stati i ragazzi di Thomas Forzatti con doppietta del cannoniere Andrea Romussi; qui andata al Patti di Novara e ritorno all’Ezio Abate nella cittadina laniera.

Per il girone B di Promozione incrocio suggestivo tra Settimo e Ivrea, il 6 ottobre scorso i viola trionfarono per 1-3 al Pistoni con il fattore P dovuto ai gol di Piroli, Pozzana, Padoan e al rigore parato da Pascarella; andata al «Levi» di Settimo Torinese, ritorno al Pistoni di Ivrea. Il Venaria vuole continuare a stupire ma di fronte si trova l’Union Bussolenobruzolo che seppur non nel suo periodo migliore, con Salvatore Telesca che è stato sostituito in panchina da Mario Gatta, rimane una rosa di qualità superiore; andata al Don Mosso, ritorno al Comunale «Portigliatti».

Sulla carta Villafranca–Nichelino Hesperia sembra una gara già scritta se si guarda alla classifica del girone C ma occhio ai torinesi che nel turno precedente hanno avuto la meglio sul più quotato Pancaliericastagnole; andata al Michele Pipino di Villafranca, ritorno al Comunale «G.Ferrini». Pedona–Albese è il match da segnare in rosso in questo turno che promette spettacolo visto che le due squadre posseggono i migliori attacchi; andata al Comunale di Borgo San Dalmazzo, ritorno all’«Augusto Manzo» di Alba.

Infine Lucento–San Giacomo Chieri e Arquatese–Santostefanese chiudono il programma. I rossoblù hanno già sconfitto la squadra di Migliore alla seconda giornata di campionato ma i chieresi giocano a pallone e hanno l’entusiasmo giusto; andata al Riconda, ritorno al Comunale di Chieri. La compagine di Arquata Scrivia invece affronta l’«ammazza grandi» Santostefanese, avendo però anche lei eliminato una big come la Valenzana Mado nel turno precedente; andata al Garrone di Arquata Scrivia, il ritorno al Gigi Poggio di Santo Stefano Belbo.

OTTAVI DI FINALE COPPA PROMOZIONE

OMEGNA-BRIGA (6/11/19 20:30)

BRIGA-OMEGNA (20/11/19 20:30)

SPARTA NOVARA-CITTA DI COSSATO (6/11/19 20:30)

CITTA DI COSSATO-SPARTA NOVARA (20/11/19 20:30)

SETTIMO-IVREA CALCIO (6/11/19 20:30)

IVREA CALCIO-SETTIMO (20/11/19 20:30)

VENARIA-UNION BUSSOLENOBRUZOLO (6/11/19 20:30)

UNION BUSSOLENOBRUZOLO-VENARIA (20/11/19 20:30)

VILLAFRANCA-NICHELINO HESPERIA (6/11/19 20:30)

NICHELINO HESPERIA-VILLAFRANCA (20/11/19 20:30)

PEDONA-ALBESE (6/11/19 20:30)

ALBESE-PEDONA (20/11/19 20:30)

LUCENTO-SAN GIACOMO CHIERI (6/11/19 20:30)

SAN GIACOMO CHIERI-LUCENTO (20/11/19 20:30)

ARQUATESE-SANTOSTEFANESE (6/11/19 20:30)

SANTOSTEFANESE-ARQUATESE (20/11/19 20:30)

