Spazio Talent Soccer: ecco Mugavero, dalla prossima stagione allenerà i 2005

Nuovo innesto in casa Spazio Talent Soccer: dalla prossima stagione Giuseppe Mugavero allenerà i 2005 che, a meno di cambi di rotta da parte della Federazione, affronteranno la categoria Under 17. Mugavero, che viene dall'esperienza di Direttore sportivo del Lucento e tecnico degli Under 16 rossoblù, si è convinto [...]