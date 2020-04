SprinteSport in edicola: la Fase 2 e tutto quello che il nostro calcio vuole sapere…

Edizione da non perdere quella di Sprint e Sport, in edicola e online in edizione digitale di lunedì 20 aprile. Tanti i contenuti da leggere in un numero dedicato al delicato momento del calcio dilettantistico e giovanile tra attesa e desiderio di riferimenti per il futuro. Dallo stop ai camionati nazionali giovanili ai possibili scenari futuri. Dalle possibili soluzioni a tavolino da trovare alle risposte da dare alle società.

Un numero di Sprint e Sport dove i parla del nostro calcio e dei nostri giovani: con il focus sui migliori prospetti giovanili in ottica futura di prime squadre e i consigli per i futuri selezionatori delle Rapp mettendo in evidenza (grazie alle statistiche esclusive di SprinteSport e all’innovativa nostra App già disponibile e gratuita) i giovani migliori ruolo per ruolo: partendo questa settimana dai numeri uno.

E poi le interviste speciali al’ex bandiera bianconera Moreno Torricelli, al caposervizio Sky Sport, Roberto Prini. E poi le giovani promesse nazionali: con i fratelli Saio e il talento del Gozzano Riginelli. Prosegue poi la rubrica Regoliamoci dedicata al regolamento del Calcio, il viaggio nel calcio estero e il focus sul Torneo Fifa 20 di SprinteSport.

Continua poi il nostro speciale viaggio nel passato e nel nostro Archivio con il racconto di imprese del passato e personaggi del del nostro calcio e ritornano le Top 11 stilate dai Top player dei nostri campionati dilettantistici.

Infine, da questa settimana, una nuova rubrica dedicata alla storia e all’evoluzione dei ruoli: si parte dai portieri!

Questi gli argomenti che troverete all’interno del giornale:

– Campionati nazionali giovanili: Dopo lo stop e l’annullamento dei campionati Prof i possibili scenari futuri: sarà rivoluzione e ‘ritorno’ al passato? Retrocessioni e promozioni tra Serie C e Serie D: come potrebbe cambiare il destino di squadre e giocatori

– Fase 2 nel calcio e non solo: Il dibattito e il confronto su come e quando ripartire. Il calcio non è soltanto quello di Serie A… E intanto negli altri sport c’è chi ha le idee più chiare

– Consigli per ‘gli acquisti’ dei migliori giovani: L’analisi dei migliori profili giovanili tra Under 17 e Under 19 e i ‘consigli per gli acquisti’ per i fuoriquota da inserire nelle future prime squadre di Piemonte e Lombardia

– Le Rapp del futuro: Dall’Under 16 all’Under 14, comincia il viaggio, ruolo per ruolo, alla scoperta dei migliori profili da cui partire per le selezioni future delle Rappresentative di Piemonte e Lombardia. Numeri e cifre alla mano (anche grazie all’App di SprinteSport aggiornata con le statistiche individuali). Si comincia dai portieri!

– A tu per tu con…: Le interviste speciali con personaggi del nostro calcio. Questa settimana Roberto Prini, ex ‘voce’ del Corsico ora Caposervizio a Sky. E Moreno Torricelli, il grande esempio per tanti giovani, scovato all’epoca dalla Juventus di Trapattoni dall’Interregionale

– Giovanili nazionali: alla scoperta dei fratelli Saio, ivan portiere alla Samp e Pietro difensore della Juventus. Il talento Christian Riginelli del Gozzano tra la tripletta al Como ai montaggi video. Novara: sollievo e ritorno a casa per patron Rullo

– Regoliamoci: seconda puntata della rubrica di SprinteSport dedicata al regolamento e a cura dell’ex arbitro Andrea Barillaro.

– Storia dei ruoli: Inizia da questa settimana il viaggio nella storia e nell’evoluzione dei ruoli nel calcio. Si parte, ovviamente, dai numeri uno!

– Calcio estero: Prosegue il viaggio nei paesi europei e non solo per scoprire come stiano affrontando lo stop e quali siano le ipotesi e prospettive di ripartenza. Questa settimana l’Olanda e la Germania

– Torneo Fifa 20 di SprinteSport: Prosegue a suon di gol e grandi sfide il torneo di Fifa 20 organizzato da Sprint. Da questa settimana, dopo il Piemonte, anche in Lombardia scatta la corsa al titolo

– Amarcord dal nostro archivio: Prosegue il viaggio nel passato, nella storia e nelle storie. Riviviamo alcune delle pagine più belle vissute in Piemonte e Lombardia e un omaggio speciale a Marco Sesia.

– Le vostre Top 11: Ritorna l’appuntamento con le Top 11 a cura dei Top Player dei nostri campionati Dilettanti di Piemonte e Lombardia.

