SuperOscar, sorteggi domani a San Mauro

Tutto pronto per i sorteggi del SuperOscar che si terranno domani sera, martedì 3 luglio. Appuntamento fissato presso la sala del Comune di San Mauro Torinese, in via Martiri della Libertà 150. La serata inizierà, come stabilito, alle 20:30, ci saranno delle premiazioni e poi si partirà con la composizione dei Gironi di tutte le categoria, dalla Under 19 ai Pulcini: ogni categoria ha un campo base, su cui si disputeranno le fasi a gironi e le eliminatorie, tranne le finali che saranno tutte sul campo del Lucento (mentre solo la finale Under 19 alla Cbs in corso Sicilia 58). A dirigere le operazioni di premiazione e di sorteggio, ci sarà il comitato organizzatore del SuperOscar, capeggiato come sempre da Roberto Gagna e Giorgio Frassinelli.

