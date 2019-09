SuperOscar Under 19 – I quarti di finale

Dopo le fasi ad eliminazione diretta del SuperOscar per la categoria Under 19 otto squadre hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale. Il primo turno dei quarti andrà in scena martedì 3 settembre e le prime contendenti a scendere in campo saranno Rosta e Pro Eureka alle ore 19.00. Il Rosta arriva da un’accesa gara con l’Alpignano spuntata ai rigori (2-2 nei tempi regolamentari) così come la Pro Eureka (detentrice del titolo in quanto vincitrice della prima edizione del SuperOscar per la categoria Juniores), che ha festeggiato il passaggio ai quarti dopo i rigori con il Mirafiori. La seconda partita della serata, in programma per le 20:30, vede scendere in campo il Lucento di Alessandro Pierro (reduce dalla vittoria per 5-0 sul Nichelino Hesperia) contro il Venaria di Emanuel Urbano qualificatosi dopo il successo per 2-1 sul il Lascaris.

Le altre due gare dei quarti di finale si disputeranno mercoledì 4 settembre. La prima gara, (quella delle 19:00) si giocherà tra il Chieri, reduce dalla vittoria ai rigori contro il Bacigalupo, e la Cbs (società campo base della categoria nel torneo) che ha battuto 4-1 il Pozzomaina. La seconda partita valida per i quarti di finale, in programma alle 20:30, vedrà affrontarsi il Gassino San Raffaele, che alla sua prima partecipazione al SuperOscar, è passato ai rigori con il Chisola dopo l’1-1 nei tempi regolamentari e il Borgaro, qualificatosi per la vittoria di misura sul Vanchiglia (1-0).

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l’ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo introdotto alcune importanti novità sull’edizione multimediale: le interviste a fine gare dei protagonisti le potete ascoltare integralmente attraverso i file originali, lo stesso dicasi per le reti da palla inattiva o le fotogallery. Vogliamo proporre il calcio sotto una nuova forma, attraverso il filtro dei numeri, delle statistiche e allora ecco un’ampia sezione dedicata alle prove individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.