Tutto ribaltato: il Bra spazza via il Pozzomaina 4-0

Dopo le polemiche delle ultime settimane e la sentenza del Giudice Sportivo Bra e Pozzomaina scendono in campo (a Mondovì) per rigiocare la partita della seconda giornata del Girone C.

Il 23 settembre la partita era terminata con la vittoria dei torinese per 1-0 in virtù della rete messa a segno da William Napolitano al 25′ del primo tempo.

Per la cronaca: entrambi assenti in panchina i due allenatori; Pietro Cannistraro è squalificato, mentre Mino Giuliani è assente per impegni personali.

LE INTERVISTE DEL DOPO GARA

CRONACA

36′ st 4-0 Bra! C’è gloria per Panetto!

30′ st espulso Inverso del Bra per perdita di tempo.



28′ st 3-0 BRA: Miller Jr su assist di Inverso.



2′ st RADDOPPIO BRA: ancora con Biasibetti. Bell’assist dalla sinistra di Milanesio.



Fine primo tempo: Dopo un inizio scatenato del Pozzomaina con Mazzitelli il Bra prende le misure, passa in vantaggio e va vicino più volte al raddoppio con Turano, Costanzo e ancora Biasibetti.

35′ Occasionissima Bra per il raddoppio ma Re non impatta bene di testa su cross dalla destra di Castiati.

28′ Mazzitelli sfiora il pari con quello che sarebbe stato un eurogol: Destro di contro balzo dopo sombrero a due difensori.



7′ VANTAGGIO BRA: Biasibetti si inserisce alla grande dalla destra e sfrutta assist con contagiri di Re dalla sinistra.

LE FORMAZIONI

BRA: Scivoli, Inverso, Milanesio, Costanzo, Teobaldi, Cauduro, Biasibetti, Tavella, Turano, Castiati, Re. A disp. Greco, Battaglino, Caveglia, Pernaci, Miller, Bacco, Panetto. All. Manno. Dir. Di Muro.

POZZOMAINA: Carubia, Alemanno, Giannone, Toffanin, Renacco, Napolitano, Panetta, Sebastiano, Di Guida, Mazzitelli, Sorgente. A disp. Schiavone, Asinari, De Agostini, Delfino, Tufa. All. Porta. Dir.Sorgente.