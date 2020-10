Under 19: Lapiccirella riparte dall’Alpignano, sostituirà Ricco promosso a vice in prima squadra

Rimettersi in gioco è sempre difficile, specialmente in un periodo come questo. Ma Raffaele Lapiccirella non è tipo da farsi spaventare o da tirarsi indietro di fronte ad una sfida. Il tecnico infatti, dopo aver lasciato la guida dell'Under 19 del Volpiano poco dopo lo stop nella stagione 2019/2020, [...]