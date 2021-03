Venaria Under 14: Roberto Virardi, seguirò i ragazzi anche il prossimo anno

Sette punti ottenuti in campionato, sesto posto in classifica, questi sono i numeri del Venaria Under 14 di Roberto Virardi, che fin qui ha svolto un buon campionato in un girone (B) molto tosto, dove ci sono colossi come l’Aygreville e l’Ivrea Calcio. Dell’annata dei suoi ragazzi è rimasto [...]