Accademia Inter, ufficiali gli organici: torna Cristiano Gazzola!

Come anticipato sull’ultima edizione di Sprint e Sport in edicola, all’Accademia Inter mancava solamente un tassello per completare i quadri tecnici per la prossima stagione. Con la conferma di Bergomi e Chieppa alla guida dei 2003 (che diventano Under 17), quella di Vicinanza Toscano sui 2005 (che diventano Under 15) e quella di Capuano che tiene la categoria Under 14 (classe 2006) rimaneva da assegnare la panchina dell’Under 16.

La scelta del presidente Marco Messerotti e del direttore Vincenzo Tridico è ricaduta su Cristiano Gazzola, fresco vincitore dello Scudetto Under 15 con la Rappresentativa Dilettanti della Lombardia. Gazzola prende di fatto il posto di Gentilini, che ha già salutato ufficialmente, e per lui si tratta di un ritorno: aveva allenato l’Accademia Inter nella stagione 2007-2008, alla guida dei Giovanissimi Regionali.

Questo il comunicato ufficiale del Club: «Abbiamo il piacere e l’onore di presentare il nostro staff tecnico del nostro settore agonistico con un importante novità! Oltre ai nostri confermatissimi Mr. Bergomi e Mr. Chieppa alla guida degli Allievi Elitè 2003. Dalla prossima stagione sarà con noi il neo Campione Italiano della categoria Giovanissimi con la Rappresentativa della Lombardia, Mr. Cristiano Gazzola! Si tratta di un piacevole ritorno a distanza di 10 anni per il mister che vanta un curriculum di grande valore: Allenatore UEFA B e Master in Leadership Team Coaching, Esperienza pluriennale in tutte le categorie del settore giovanile agonistico, Esperienza di 3 anni in Promozione con una finale play-off e un anno in Eccellenza, Campione Italiano Allievi nel 2011 con la Rappresentativa della Lombardia, Campione Italiano Giovanissimi nel 2019 con la Rappresentativa della Lombardia. Ecco le sue prime parole dopo il grande ritorno: “Sono contento felice di essere tornato a casa perché l’Accademia l’ho sempre considerata “casa”. Abbiamo un progetto biennale ambizioso ma le sfide mi sono sempre piaciute. Sono abituato a far parlare i fatti, e i numeri parlano da soli”. Mister Gazzola avrà al suo fianco il preparatore atletico Andrea Audino (laureato in Scienze Motorie con diploma M.C.B., massoterapista) e già campione d’Italia con gli Allievi 1992 dell’Accademia Internazionale insieme a Giuseppe Bergomi nel 2008. Gazzola e Audino guideranno i nostri Allievi Regionali 2004. Completano l’organico dei nostri super tecnici i confermatissimi Mr. Vicinanza e Mr. Toscano che guideranno i nostri Giovanissimi Elite 2005 insieme a Mr. Capuano che sarà alla guida dei Giovanissimi 2006. Un grandissimo staff tecnico al servizio dell’Accademia Internazionale a cui auguriamo un grande in bocca al lupo, siamo sicuri che daranno grandi soddisfazioni a tutti gli appassionati proseguendo il nostro percorso di crescita!»

