Aldini-Milan Pulcini 2010, le foto più belle della partita

Otto gol in tre tempi combattutissimi e sempre sul filo, tantissima qualità e agonismo al punto giusto. Aldini e Milan inaugurano il campionato dei Pulcini 2010 con una partita bellissima che finisce 4-4 e che mette in vetrina singoli molto interessanti e anche due gol particolarmente spettacolari. Puoi trovare il servizio della partita su Sprint e Sport in edicola (CLICCA QUI per l’edizione digitale). Ecco invece le foto più belle della partita.

ALDINI-MILAN PULCINI 2010: LE FOTO

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.