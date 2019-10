Baranzatese-Schiaffino Pulcini 2009: le foto più belle della partita

Sabato si è disputata Baranzatese-Schiaffino Pulcini 2009, una partita bellissima giocata sotto una lieve pioggia. Il match, che per la cronaca è finita 7-2 per lo Schiaffino, ha fatto divertire il pubblico presente e mostrato diverse ottime qualità sia individuali che di squadra. Da sottolineare, per la squadra di casa, i due gol bellissimi di Hicham Kasmi nel terzo tempo, per gli ospiti i due capolavori di David Mimou (gol con un colpo di tacco volante nel primo tempo e colpo vincente all’incrocio nel terzo). Alla fine della partita, sia Nicholas Orlandi che Davide Panebianco, i due istruttori, possono sicuramente dirsi soddisfatti.

