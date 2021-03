Borgosesia-Arconatese Serie D: Santonocito rimonta Bajic, beffa finale per i granata

Pareggio beffa per il Borgosesia che, in vantaggio per gran parte dei novanta minuti, si fa rimontare dall'Arconatese proprio nei minuti finali del match con il risultato finale di 1-1. In pieno recupero Aloia ha poi riportato nuovamente avanti la propria squadra ma l'arbitro annulla inspiegabilmente la marcatura dell'attaccante. [...]