Campionato Primavera 1, definito il calendario

Pubblicato il calendario del campionato Primavera 1: la stagione comincerà sabato 14 settembre, l'ultima giornata è in programma sabato 23 maggio 2020

Pubblicato nel pomeriggio di oggi il calendario dell’edizione 2019/20 della Primavera 1. Stagione al via sabato 14 settembre: i campioni d’Italia dell’Atalanta debutteranno in casa della Sampdoria, l’Inter sarà di scena a Pescara, Juventus in casa con l’Empoli e Torino a Napoli.

