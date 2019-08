Campionato Primavera 1, ecco il regolamento: confermati i 5 fuori quota

Il Campionato di Primavera 1 prende forma. La Lega Serie A ha ufficializzato infatti il regolamento per la stagione sportiva 2019-2020. La novità più importante, come anticipato sulle colonne di Sprint e Sport, è la conferma del passaggio da 3 a 5 fuori quota. La categoria è riservata ai classe 2001, ma è consentito l’utilizzo di cinque calciatori oltre i limiti di età: uno solo senza alcuna limitazione, gli altri devono essere del 2000.

L’organico del Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020 è, quindi, il seguente: Atalanta, Bologna, Cagliari, ChievoVerona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Pescara, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Torino. Lazio, Pescara e Bologna sono le neopromosse dalla Primavera 2, il Genoa invece è la formazione ripescata al posto del Palermo. Confermato in toto il regolamento della passata stagione. Le 16 squadre si affronteranno in un girone all’italiana con gare di an data e ritorno (start previsto per il 14 settembre): le prime due si qualificano per le semifinali; la terza, quarta, quinta e sesta si giocano gli altri due posti tramite i playoff in gara secca; ultima e penultima retrocedono in Primavera 2 insieme alla perdente del playout che si giocherà tra terz’ultima e quart’ultima.

PRIMAVERA 1 – LE DATE

A) GIRONE ELIMINATORIO:

Andata Ritorno

1ª giornata 14/09/19 25/01/20

2ª giornata 21/09/19 01/02/20

3ª giornata 28/09/19 08/02/20

4ª giornata 05/10/19 15/02/20

5ª giornata 19/10/19 22/02/20

6ª giornata 26/10/19 29/02/20

7ª giornata 02/11/19 07/03/20

8ª giornata 09/11/19 14/03/20

9ª giornata 23/11/19 04/04/20

10ª giornata 30/11/19 18/04/20

11ª giornata 07/12/19 25/04/20

12ª giornata 14/12/19 02/05/20

13ª giornata 21/12/19 09/05/20

14ª giornata 11/01/20 16/05/20

15ª giornata 18/01/20 23/05/20

B) PLAY OUT:

Andata 27/05/20

Ritorno 31/05/20

C) FASE FINALE:

Dal 2 al 10 giugno 2020

