Canelli SDS, è finito il sogno: passa il Caldiero Calcio

Si è conclusa ai quarti di finale l’avventura del Canelli SDS in Coppa Italia. Gli spumantieri di Stefano Raimondi, dopo il pareggio fra le mura amiche, sono infatti caduti in Veneto, dopo aver giocato più di un tempo in inferiorità numerica. Prima frazione chiusa in parità, al vantaggio del Caldiero grazie al colpo di testa di Tonolli, ha risposto Celeste. il numero 10 del Canelli SDS ha infatti trasformato il rigore guadagnato da Di Santo. Spumantieri, però, come detto in inferiorità numerica per il rosso diretto sventolato a Picone per fallo da ultimo uomo. Nella ripresa la squadra di casa si è presa l’intera posta in palio, passando in vantaggio con Guccione e trovando addirittura il tris in pieno recupero con Zanetti.

