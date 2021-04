Casale-HSL Derthona Serie D: nel cielo nerostellato brillano Poesio e Lewandowski, il derby va a Buglio

Colpo grosso nerostellato nel derby tra Casale e HSL Derthona: i ragazzi di Buglio battono i Leoni di misura grazie alla rete di Claudio Poesio, proiettandosi in una zona di classifica decisamente più tranquilla rispetto ai cugini tortonesi. Nel cielo nerostellato del Palli brilla la stella di Marc Lewandowski, autentico trascinatore monferrino in grado di prendersi sulle spalle l’intera squadra, anche dopo l’uscita dal campo per infortunio di Lorenzo Coccolo. Resta a bocca asciutta la squadra di Zichella, apparsa in grande difficoltà in quasi tutti i reparti: con i soli Lipani e Manasiev ad illuminare (parzialmente) la scena, i tortonesi non hanno praticamente mai impensierito il 4-3-3 del Casale, facendo invece fatica a tenere compatta la squadra nonostante il 4-4-2 che tanto bene ha fatto nelle ultime partite. Testa quindi alle trasferte liguri del prossimo turno: i nerostellati saranno ospiti dell’Imperia domenica per certificare il buon momento di forma, mentre i Leoni attenderanno mercoledì 5 maggio per la trasferta a Lavagna. Dedica finale per la vittoria nel derby alla storica tifosa Giovanna, fedelissima tifosa nerostellata presente al Palli.

Un derby contratto. Tanta grinta e battaglia vera in mezzo al campo: il canovaccio del match nelle prime battute è quello tipico di ogni buon derby che si rispetti, con le formazioni di Buglio e Zichella pronte a lottare in ogni centimetro del campo. L’ago della bilancia però tende leggermente dalla parte dei nerostellati, che fin da subito prova a mettere in difficoltà la retroguardia dei Leoni con il proprio tridente. Dopo una manciata di secondi Emiliano sbaglia un appoggio, regalando palla a Coccolo che allarga subito a destra d Lewandowski, che scambia di nuovo con il compagno che calcia alto. Gli ospiti rispondono con le sgroppate di Manasiev e i lanci di Lipani, senza però insidiare Drago, che vive momenti di maggiore tranquillità rispetto a Teti. Il capitano dell’HSL suda freddo sul mancino in diagonale di Nouri al 13′ (largo di nulla), mentre è reattivo a respingere una manciata di minuti dopo il colpo di testa da distanza ravvicinata di Todisco (corner di Lewandowski). Lo stesso difensore nerostellato tiene bene la linea dietro in coppia con Cintoi, bloccando il duo Varela-Zerbo. Dai Leoni infatti a creare pericoli ci pensa quasi esclusivamente Manasiev, che ancora una volta si conferma uno die più attivi e pericolosi sulla corsia mancina tortonese. Negli istanti finali del primo tempo però i nerostellati si trovano costretti il proprio fantasista Lorenzo Coccolo, out per un problema alla spalla sinistra dopo un contrasto in area con Cleto Gjura.

Lewandowski dipinge, Poesio punisce. Anche senza Coccolo il Casale entra in campo nella ripresa sulla stessa linea dei primi 45′. Lewandowski si prende in braccio la squadra, andando ad incidere maggiormente vista anche l’assenza del 10 nerostellato. Al 6′ ci prova l’ex Asti da calcio piazzato da 25 metri, con una bella parabola ben intercettata da Teti in corner. Risponde però il Derthona con la coppia Zerbo-Varela, con il primo che serve un buon cross per il 9 che però di testa non centra lo specchio della porta. La fiammata dei Leoni non serve però per accendere la luce, perché ad illuminare la gara ci pensa ancora una volta Lewandowski. Il 7 nerostellato al 10′ prende palla sulla destra, scala sulla trequarti servendo con un mancino rasoterra Poesio, che prende la mira con il destro insaccando all’angolino alle spalle di Teti. Un colpo duro per il Derthona, che nonostante lo svantaggio fatica a reagire. Zichella toglie Cardore e Akouah per passare a un 4-2-3-1 con Spoto sulla trequarti e De Simone a sinistra, ma lo spartito non cambia e l’ago della bilancia pende sempre e inesorabilmente dalla parte del Casale. Al 17′ della ripresa è ancora Lewandowski a seminare il panico, con un gran lancio per Colombi che è bravo a far da sponda per Cocola, che calcia al volo col mancino senza pensarci due volte, ma con scarsa precisione. Neanche con i cambi i Leoni riescono ad impensierire Drago, lasciando ai nerostellati tutta la tranquillità per gestire questo 1-0 fondamentale in chiave salvezza. Unico rammarico per il possibile 2-0 nei minuti di recupero, sprecato in due occasioni da Mullici a tu per tu con Teti. Gioco, partita e incontro: tre punti e un’iniezione di fiducia per il Casale che compie un passo importantissimo verso acque più tranquille.

IL TABELLINO

CASALE-HSL DERTHONA 1-0

RETI: 10′ st Poesio (C).

CASALE (4-3-3): Drago 6, Fabbri 6.5 (48′ st Mullici 5.5), Nouri 6.5 (48′ st Guida sv), Raso 6, Cintoi 7, Todisco 6.5, Lewandowski 7.5, Poesio 7, Colombi 6 (44′ st Franchini sv), Coccolo 6.5 (42′ Cocola 6.5), Romeo 6.5. A disp. Tarlev, Bettoni, Nnadi Tochukwu, Vicini Giovanni, Fontana. All. Buglio 6.5.

HSL DERTHONA (4-4-2): Teti 6, Brumat 5.5 (48′ st Andriolo sv), Maggi 5.5, Gjura 5.5, Emiliano 5, Cardore 5.5 (14′ st Spoto 6), Akouah 6 (14′ st De Simone 5.5), Lipani 6.5 (34′ st Concas sv), Varela 5 (26′ st Gueye 6), Zerbo 6, Manasiev 6.5. A disp. Rosti, Cattaneo, Tordini, Kanté. All. Zichella 5.5.

ARBITRO: Mihalache di Terni 6.5.

COLLABORATORI: Degiovanni di Novi Ligure e Pasqualetto di Aprilia.

AMMONITI: 34′ Romeo[02] (C), 37′ Gjura[99] (H), 13′ st Akouah[03] (H), 19′ st Raso[02] (C), 30′ st Cintoi (C).

LE PAGELLE

CASALE

Drago 6 Per quanto viva una giornata non particolarmente operosa tiene il controllo della situazione con interventi puliti. Infonde sicurezza all’intero reparto difensivo.

Fabbri 6.5 Mette in difficoltà Maggi per tutta la partita, giocando alla grande sia in fase offensiva che soprattutto in fase difensiva. I duelli con Manasiev sono tosti, ma nonostante il macedone sia in gran forma tiene botta nella maggior parte delle occasioni.

48′ st Mullici 5.5 Gioca solamente una manciata di minuti, ma si divora due occasioni d’oro davanti a Teti. Poteva chiudere l’incontro, ma risulta poco freddo.

Nouri 6.5 Corre fino allo sfinimento, arrivando anche a concludere in porta specialmente nel primo tempo. Ha i grandi meriti di bloccare Brumat sulla difensiva, tenendo botta anche ad Akouah e Manasiev nella ripresa nei momenti di maggiore forcing tortonese. (48′ st Guida sv)

Raso 6 Compiti di regia e gestione del reparto svolti con sapienza ed efficacia. Nonostante non sia una gara particolarmente performante sul piano offensivo è da lodare la sua costante concentrazione per tutta la partita.

Cintoi 7 E pensare che non avrebbe dovuto neanche giocare questo derby. Annulla Varela per tutta la gara e nonostante termini il primo tempo a pezzi (è da un paio di settimane che trascina dei fastidi fisici) stringe i denti e tiene botta anche nella ripresa. Un esempio per tutti, da lodare per la dedizione al suo Casale.

Todisco 6.5 In coppia con Cintoi sbarra la strada a tutti, dando una mano a tenere la porta inviolata. Ha anche l’occasione di segnare nel primo tempo, ma tira troppo addosso a Teti.

Lewandowski 7.5 Un vero artista con la 7 sulle spalle. Disegna giocate d’alta scuola in continuazione, partendo sempre da destra ma finendo a spaziare su tutta la trequarti nerostellata con una semplicità disarmante. L’assist per la rete di Poesio è l’emblema perfetto di quanto la sua tecnica sia fondamentale per tutto il Casale. (37′ st Bettoni sv)

Poesio 7 Al momento giusto e nel posto giusto. Nonostante la sua partita non sia eccezionale ha il merito di decidere il derby con un destro preciso e imparabile all’angolino. La grinta e il ritmo giusto per trascinare la squadra verso la salvezza e oltre.

Colombi 6 Fa il lavoro sporco per i compagni, giocando maggiormente di sponda per premiare gli inserimenti di centrocampisti e delle ali nerostellate. Nonostante non calci praticamente mai in porta, contribuisce attivamente a portare via un uomo in occasione del gol di Poesio. (44′ st Franchini sv)

Coccolo 6.5 Appena intravede la possibilità di inserirsi e creare insidie per la difesa dell’HSL non si fa pregare due volte e si getta all’attacco. Bene sia quando si mette in proprio che in versione assist-man, manca solo un pizzico di precisione in più. Costretto a uscire negli ultimi minuti di primo tempo per un problema alla spalla sinistra.

42′ Cocola 6.5 Impatto niente male per il classe 2002: gioca con grande personalità saltando spesso l’uomo e dando quello sprint in più alla fase offensiva dell’intera squadra.

Romeo 6.5 Quantità e qualità, in ogni fase della partita. Vince buona parte dei duelli affrontati in mediana, convincendo sia in copertura che negli inserimenti tra gli spazi lasciati da Colombi e dalle due ali.

All. Buglio 6.5 Vittoria di cuore e di fondamentale importanza in chiave salvezza. I suoi ragazzi hanno sentito l’importanza del match e si sono compattati da vera squadra, dimostrando di meritare i 3 punti contro il Derthona.

HSL DERTHONA

Teti 6 Poche parate delle sue in questo derby, se non un bell’intervento sul colpo di testa di Todisco. Sul gol avversario può poco, resta comunque attento e vigile nelle altre occasioni come nei piazzati insidiosi di Lewandowski.

Brumat 5.5 Trovandosi immobilizzato a difendere per buona parte della partita perde tante occasioni per far vedere la sua forza in fase offensiva. Nouri lo mette in difficoltà costantemente: rimandato. (48′ st Andriolo sv)

Maggi 5.5 Spesso in ritardo, va in apnea sull’imprevedibilità di Lewandowski e sugli inserimenti di Romeo dalle retrovie. Fa quel che può, ma contro un calciatore così in forma è difficile trovare le misure giuste.

Gjura 5.5 Per quanto parta discretamente bene con il passare dei minuti perde sempre di più la bussola per limitare le avanzate nerostellate. Non una gara da ricordare.

Emiliano 5 Pronti via e dopo pochi secondi commette il primo errore sbagliando un controllo, mandando quasi in porta il duo letale Coccolo-Lewandowski. Una giocata emblema di tutta la sua partita: troppa fatica e pochissime note liete.

Cardore 5.5 A parte qualche lancio verso le zone avanzate del campo non brilla particolarmente. Soffre la mancanza di punti di riferimento da parte degli avversari e spesso va in apnea nel seguire Lewandowski e compagni.

14′ st Spoto 6 Entra con la voglia di spaccare il mondo, dando tutto quel che ha per cercare di risollevare questo derby. Come spesso accadeva con Pellegrini in panchina si ritrova a lottare da solo contro tutti.

Akouah 6 Prestazione pimpante, palla al piede crea pericoli con frequenza grazie alla sua rapidità. Interessanti i duelli con Nouri, riuscendo in un paio di occasioni a creare la superiorità numerica dalle parti dell’area di rigore nerostellata.

14′ st De Simone 5.5 Avrebbe dovuto portare un cambio di marcia in fase offensiva, ma si ritrova ingabbiato dalla retroguardia monferrina, giocando una mezz’ora e poco più opaca.

Lipani 6.5 Tra i pochi a mantenere alto il ritmo fino all’uscita dal campo. Disegna buone geometrie nonostante la partita dei Leoni resti bloccata, premiando i compagni di squadra avanzati che però non sempre lo seguono bene. Pecca di imprecisione al momento del tiro da fuori, ma nulla che comprometta la prestazione dell’8 tortonese. (34′ st Concas sv)

Varela 5 Ampiamente sottotono, resta nascosto per buona parte della gara da lui giocata. Cintoi e Todisco lo ingabbiano con discreta facilità, senza lasciargli il tempo e lo spazio per poter calciare con frequenza verso la porta di Drago. Partita da archiviare al più presto.

26′ st Gueye 6 Ci mette il fisico e il giusto cambio di passo, provando a dare il suo contributo sulla trequarti alle spalle di Spoto. La gara però pare già compromessa, soprattutto sul piano dell’intensità.

Zerbo 6 Nonostante il secondo tempo è il peggiore dei suoi è l’unico a crescere nella ripresa, quando scala a centrocampo per provare a insidiare gli avversari con le sue geometrie.

Manasiev 6.5 Cuore, grinta e sudore, tutte caratteristiche che segnano l’eterno macedone del Derthona. La partita non sorride ai Leoni, ma se c’è una certezza per l’HSL è che Manasiev sarà sempre l’ultimo a mollare.

All. Zichella 5.5 Male per buona parte della partita, è fondamentale archiviare al più presto la sconfitta nel derby per focalizzarsi sulla trasferta di mercoledì 5 maggio contro la Lavagnese.

ARBITRO: Mihalache di Terni 6.5 Grandi meriti nel tenere saldamente in controllo una partita sulla carta difficilissima da dirigere. Nonostante qualche errorino di poco conto la sua gara è di livello.

LA FOTOGALLERY A CURA DI BENEDETTO BONFATTI

LA LAVAGNA TATTICA

(a cura di Andrea Mantegari, Borgaro Under 19)

CASALE • Nerostellati che si schierano con un 1-4-3-3, solido in difesa e con Poesio a centrocampo che svaria alla ricerca della regia. Davanti Colombi fa la boa sia sui rilanci della difesa che sulle palle filtranti alla destra di Lewandowski, miglior giocatore della partita con il suo mancino vellutato. Anche lui svaria da est, buttandosi dentro il campo alla ricerca della palla come interno di centrocampo, mandando Romeo a fare l’esterno. qQando si fa male Coccolo subentra Cocola che fa la sua onesta partita. Malissimo Mullici che entra come svogliato e poco incisivo sotto porta.

HSL DERTHONA • I Leoni si schierano con un 1-4-4-2 iniziale, passando poi al 1-4-2-3-1 dopo aver subito la rete dell’1-0. Gioco molto confusionario, poche idee e palle lunghe alla ricerca delle seconde palle senza avere due vere boe che permettano alla squadra di salire. Male Maggi sulla fascia sx che patisce Lewandowski, ancora da ingranare la coppia difensiva Gjura-Emiliano: grave l’errore sul goal, lasciando Poesio solo in area senza senza nessuna copertura con la diagonale. Chi spicca nel deserto è il 2001 Lipani, che cerca di dare geometrie e mettere ordine a centrocampo insieme ad un Cardore spento. I cambi non danno vivacità e non cambiano la partita, aumentando ancora di più la confusione con il cambio di modulo ed interpreti.

LE INTERVISTE

L’intervista a Claudio Poesio, autore del gol che decide il derby

L’intervista a Giovanni Zichella, allenatore dell’HSL Derthona

L’intervista a Francesco Buglio, allenatore del Casale