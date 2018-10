Il Casale mette le mani su un importante centravanti

Importante colpo in arrivo in casa Casale. Secondo quanto appreso da sprintesport.it la società nerostellata avrebbe l’accordo con Emanuele Testardi.

Attaccante classe 1990, romano, Emanuele Testardi si è formato nelle giovanili del Pescara, passando poi per la Primavera della Sampdoria. Da lì un lungo girovagare, passando anche per l’Ungheria con la Honved, e vestendo maglie come quelle di Siracusa, Sudtirol, Gubbio, Acireale, Arezzo e Potenza.

In tutto, nove presenze in Serie B, 62 in Serie C, e un’ultima esperienza in Lombardia con il Crema, con cui segna 3 reti in sei gare nella passata stagione.

In questa annata aveva firmato con il Gozzano in Serie C, raccogliendo due presenze in Coppa Italia e una in campionato.

Un buon innesto per il tecnico Francesco Buglio, reduce dal pareggio interno di domenica contro l’Inveruno. I nerostellati sono attualmente nel centroclassifica del girone A di Serie D con 6 punti in 5 gare.