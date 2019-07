Casatese, i quadri tecnici delle giovanili: la rivoluzione di Bertolino

La Casatese ha definito gli allenatori delle giovanili. Tramite un post sul proprio sito, la società lecchese ha ufficializzato i quadri tecnici della prossima stagione sportiva. A capo del vivaio, confermatissimo Cesare Bertolino: «Siamo pronti, abbiamo allestito delle rose di tutto rispetto, stiamo crescendo in maniera esponenziale e vogliamo diventare una élite del calcio lombardo. Abbiamo 4 allenatori top, le componenti sono molto unite e secondo me abbiamo tutto per fare bene» le prime parole ufficiali del direttore ex Renate.

Andando nel dettaglio, sono diverse le novità in casa Casatese. A cominciare dall’Under 17, formazione per la quale è stata scelta la guida di Roberto Lega. Lega nell’ultima stagione ha allenato l’Under 16 della Base 96, e nel suo passato è stato il tecnico di Seregno, Schiaffino, Paderno Dugnano, Vis Nova, Como e Folgore Verano. Confermato alla guida dei classe 2004 Stefano Casiraghi, un fedelissimo di Bertolino, che allenerà il gruppo anche nella categoria Under 16. Per la squadra Under 15 ecco Giuseppe Merlino, allenatore esperto con alle spalle esperienze in squadre top come Sempione, Enotria, Cimiano, Lombardia Uno e Renate, oltre ad aver allenato la prima squadra al Segrate. Infine il tecnico dell’Under 14, che sarà Giancarlo Todisco: reduce dalla sfortunata esperienza (societaria) nel Bruzzano, nel suo curriculum ci sono Cisanese, Pro Sesto, Lecco, ParmaLombardia e Mazzo tra le altre. Il preparatore atletico della Casatese (giovanili) è infine Andrea Nava.

